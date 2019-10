Nouveaux règlements pour la saison 2019-2020

Publié hier à 21h07

Mis à jourhier à 21h48

Bonjour à tous! Je suis bien heureux de vous retrouver pour une autre saison.

La Ligue nationale de hockey a décidé d’élargir les cadres de la reprise vidéo, d'améliorer la sécurité des joueurs et de favoriser davantage la fluidité des parties tout en favorisant l’offensive.

Voici un résumé de cette nouvelle réglementation :

Élargissement des cadres de reprises vidéo

D'abord, les punitions majeures et de match. Les arbitres devront réviser toutes les cinq minutes (à l’exception des bagarres). Ils auront l’option de réduire la pénalité à deux minutes, mais ne pourront l’annuler complètement.

La vidéo pourra être utilisée sur les pénalités de quatre minutes pour bâton élevé afin de s’assurer que le joueur blessé à bel et bien été coupé par le bâton d’un adversaire et non par celui d’un joueur de sa propre équipe.

Dans ce dernier cas, la pénalité pourra être annulée, mais ne pourra être réduite à un deux minutes.

An in-depth look at @NHL rule changes in place for the 2019-20 season. pic.twitter.com/BQFtOGJ9eZ — NHL Public Relations (@PR_NHL) September 17, 2019

Il est important de comprendre que la vidéo ne peut être utilisée pour ajouter ou augmenter la sévérité d’une punition.

La contestation

Une autre catégorie s’ajoute à l’utilisation de la reprise vidéo.

Un entraîneur pourra contester un jeu ou le sifflet aurait dû se faire entendre juste avant un but. Ces situations sont la rondelle frappée avec le bâton plus haut que la hauteur permise, passe avec la main et la rondelle qui touche le filet protecteur derrière le filet.

Fait à noter, une contestation erronée entraînera en une pénalité mineure une première fois et une double mineure les fois suivantes. Les entraîneurs peuvent contester le nombre de fois qu’ils le désirent et la perte du temps d’arrêt ne fait plus partie de la règle de jeu.

Amélioration de la sécurité des joueurs

Cette saison, un joueur qui perd son casque devra le remettre dans un délai raisonnable.

À la discrétion de l’arbitre, il pourra compléter son jeu, mais devra remettre son casque ou retourner au banc, sans quoi il se verra décerner une punition mineure.

Mettre l'emphase sur l’offensive

En 2005, la LNH avait instauré un nouveau règlement qui interdisait à l’équipe qui effectuait un dégagement de changer de joueurs. Cette saison, nous rajoutons deux nouveaux scénarios.

Si un gardien de but refuse de jouer la rondelle lorsque le tir provient d’au-delà de la ligne rouge centrale, ou si le filet quitte ses amarres suite à une chute causée par un jouer en défensive, les équipes fautives ne pourront effectuer un changement.

Personnellement, je ne pense pas que l’on verra ces types de jeux régulièrement, cette saison.

En plus des deux situations mentionnées, suite à un dégagement refusé et pour la première mise en jeu sur le jeu de puissance, l’équipe à l’attaque pourra choisir le côté de la mise au jeu. C’est un avantage non négligeable qui favorisera certainement l’offensive.

Les entraîneurs devront être allumés.

Sur ce, bonne saison!