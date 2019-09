Le Hart à MacKinnon, le Jack-Adams à Vigneault

Publié aujourd'hui à 07h32

Mis à jouraujourd'hui à 07h42

J’ai fait l’exercice, en toute humilité, de prédire le gagnant des principaux trophées à la fin de la saison dans la Ligue nationale de hockey.

Quels sont vos choix? Voici les miens.

TROPHÉE HART

Mon choix : Nathan MacKinnon (Colorado)

Dans la course : Connor McDavid, Nikita Kucherov, Sidney Crosby, Aleksander Barkov

Nathan MacKinnon est en pleine ascension. Lors des dernières séries, il a prouvé qu’il était l’un des meilleurs grâce à sa rapidité et son agilité. Son équipe aussi se dirige vers les plus hauts sommets. L’arrivée de Nazem Kadri aidera MacKinnon qui était, avant la transaction, le seul joueur de centre à surveiller chez l’Avalanche.

TROPHÉE ART-ROSS

Mon choix : Connor McDavid (Edmonton)

Dans la course : Nikita Kucherov, Johnny Gaudreau, Patrick Kane, Nathan MacKinnon

Même mal entouré, Connor McDavid termine année après année au sommet des marqueurs de la LNH. Le no 97 des Oilers a déjà gagné deux fois le trophée Art-Ross. Il est une valeur sûre.

TROPHÉE MAURICE-RICHARD

Mon choix : Auston Matthews (Toronto)

Dans la course : Alexander Ovechkin, Patrik Laine, Leon Draisaitl, Alex DeBrincat, Jake Guentzel, David Pastrnak

À ses deux dernières saisons, Matthews a été limité à 62 et 68 matchs en raison de blessures, mais a quand même marqué 34 et 37 buts. La clé pour lui afin de gagner le trophée Maurice-Richard, c’est de demeurer en santé. Matthews est un marqueur né et il évoluera au sein de l’une des meilleures attaques de la LNH.

TROPHÉE VÉZINA

Mon choix : Andrei Vasilevskiy (Tampa Bay)

Dans la course : Carey Price, Frederik Andersen, Sergei Bobrovsky, Ben Bishop

Il n’y a aucun doute dans mon esprit, Andrei Vasilevskiy est le meilleur gardien de but présentement dans la LNH. Le gardien russe a été finaliste au trophée Vézina au cours des deux dernières saisons, trophée qu’il a gagné l’an dernier pour la première fois. Grand et spectaculaire, Vasilevskiy a aussi devant lui la meilleure équipe du circuit Bettman.

TROPHÉE NORRIS

Mon choix : Victor Hedman (Tampa Bay)

Dans la course : Seth Jones, Brent Burns, Roman Josi, Kristopher Letang, Erik Karlsson

Selon moi, Hedman est le défenseur le plus constant et le plus fiable actuellement dans la LNH. Il a gagné le trophée Norris en 2017-18 et il a été finaliste l’an dernier. Le Suédois est craint dans son territoire et il contribue en offensive.

TROPHÉE JACK-ADAMS

Mon choix : Alain Vigneault (Philadelphie)

Dans la course : Joel Quenneville, Jared Bednar, Gerard Gallant

Au cours de sa carrière, Vigneault a gagné trois fois le trophée des Présidents, il a connu trois saisons de 50 victoires et il a atteint la finale de la Coupe Stanley à deux reprises. Les Flyers redeviendront une équipe à surveiller sous la férule du Québécois.

TROPHÉE FRANK-SELKE

Mon choix : Sidney Crosby (Pittsburgh)

Dans la course : Patrice Bergeron, Jonathan Toews, Anze Kopitar, Mark Stone, Ryan O’Reilly

L’an dernier, Crosby a terminé au quatrième rang au scrutin pour le trophée Selke. Cette année sera la bonne pour «Sid the Kid». Il pourrait ainsi mettra la main sur un des rares trophées qu’il n’a toujours pas gagnés.

TROPHÉE CALDER

Mon choix : Cale Makar (Colorado)

Dans la course : Kaapo Kakko, Jack Hughes

Makar s’est fait un nom lors des dernières séries éliminatoires en jouant avec assurance, maturité et conviction en plus de contribuer en attaque. Le départ de Tyson Barrie lui donnera un rôle encore plus important au sein de la brigade défensive de l’Avalanche du Colorado. L’an dernier, Makar a remporté le trophée Hobey-Baker, remis au joueur collégial par excellence aux États-Unis.