Charles Hudon aurait joué son dernier match avec le Tricolore selon ce qu’a affirmé l’animateur Jean-Charles Lajoie dans son émission lundi après-midi. Maintenant, c’est à lui de passer à autre chose et de considérer toutes les options qui s’offrent à lui.

«Charles Hudon doit commencer lentement mais sûrement à faire son deuil. Son deuil du Canadien avec lequel il a probablement joué son dernier match en carrière.»

Toujours selon Jean-Charles, le Canadien ne veut pas se débarrasser de l’attaquant québécois pour autant. «Le Canadien a offert toutes les chances à Charles Hudon dans ce camp d’entraînement, à commencer par Marc Bergevin qui lui a donné un contrat à un volet. [...] Claude Julien lui a donné des compagnons de trio très honorables tout au long du camp d’entraînement, du temps de jeu en avantage numérique.»

Toutefois, Hudon ne doit pas non plus baisser les bras. Même si son camp a laissé la direction du Canadien perplexe, d’autres opportunités se présenteront à Hudon et peut-être même qui sait, avec le grand club. «À lui de travailler plus fort en bas pour être dans la vitrine pour un rappel à Montréal. À défaut de quoi intéresser une nouvelle équipe de venir le chercher dans une transaction. À défaut de quoi envoyer la meilleure audition possible à tout le marché européen.»

Selon l’animateur, le plus important pour Hudon est de «retrouver toute sa confiance, toute la fierté et toute le plaisir de jouer au hockey.»

En terminant, Jean-Charles a également fait connaître son vœu de voir Cale Fleury dans la formation partante de Claude Julien jeudi, face aux Hurricanes.

