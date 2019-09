Andreescu remporte son premier match en Chine

La Canadienne Bianca Andreescu a remporté son match de premier tour à l’Omnium de Chine, dans la nuit de dimanche à lundi.

La sixième au classement mondial a disposé de la Biélorusse Aliaksandra Sasnovich en trois manches de 6-2, 2-6 et 6-1.

Au terme d’un match de 1 h 53 min, l’Ontarienne de 19 ans a réussi trois as et commis deux doubles fautes. Son adversaire, qui occupe le 60e rang mondial, a pour sa part claqué deux as et commis une double faute.

Au prochain tour, elle affrontera la Belge Elise Mertens, 23e au classement mondial, qui l’a emporté 6-2 et 6-3 contre la Croate Petra Martic, détentrice du 17e rang.

Il s’agissait du premier match d'Andreescuu depuis son triomphe aux Internationaux des États-Unis qui l’a propulsée vers le sommet du classement de la WTA.