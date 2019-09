À talent égal...

La situation de l’attaquant Charles Hudon a beaucoup fait jaser au camp des Canadiens, et encore plus au cours des derniers jours alors que le Québécois a d’abord été placé au ballottage avant d’être finalement assigné au Rocket de Laval, dans la Ligue américaine.

Rencontré au Cercle canadien lundi, le président et propriétaire des Canadiens, Geoff Molson, a de nouveau été invité à se prononcer au sujet de l’importance de compter sur des joueurs québécois au sein de la seule équipe au monde mise sur pied pour la population canadienne francophone.

«C'est de plus en plus difficile», a-t-il admis.

«On voit de plus en plus de joueurs qui viennent de partout dans le monde, la Finlande, la Suède, les Russes et les Suisses, arriver dans la ligue, ce qui signifie qu'il y a moins de place pour les joueurs des autres pays», a-t-il poursuivi.

«Mais c'est sûr qu'à force égale, on veut toujours avoir des Québécois sur notre équipe et on va toujours essayer de continuer à en avoir, a assuré Molson. Si certaines années, il y en a moins que d'autres, ce n'est pas par manque de désir, c'est parce qu'on veut la meilleure équipe sur la glace.»

Optimiste

Quant à la saison 2019-2020 qui est sur le point de s’ébranler, le président a affiché le genre d’optimisme qu’il démontre habituellement à chaque début de campagne.

Cette année, il apparaît très encouragé par l’émergence de certains espoirs du club lors du camp d’entraînement.

«Je pense qu'on a beaucoup vu, dans la présaison, les jeunes qui ont bien performé, a-t-il souligné. À la fin de la journée, c'est le "coach" qui va décider qui va jouer et combien de temps, mais il y en a au moins trois qui ont impressionné et ils sont tous jeunes, alors l'avenir, pour cette année mais aussi pour le futur, est très prometteur.»

«J'ai vu un esprit d'équipe qui est encourageant, des jeunes et des vétérans qui travaillent ensemble, qui continuent à bâtir ce qu'on a commencé l'an passé et j'espère que ça continue parce que je suis très fier de ce qu'ils ont accompli dans les douze derniers mois», a-t-il également mentionné.

Par ailleurs, Molson s’est aussi montré enthousiaste au sujet du futur de l’équipe à long terme.

«Je trouve que la combinaison des vétérans que nous avons signés à long terme, avec les "jeunes vétérans", les (Max) Domi, (Brendan) Gallagher de ce monde et les jeunes qui s'en viennent, je pense qu'on va avoir une équipe talentueuse avec beaucoup de potentiel pendant cette période», a-t-il observé.

