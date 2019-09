Une délégation québécoise à la hauteur

Les joueurs québécois ne sont plus aussi nombreux dans la Ligue nationale de hockey (LNH) qu’autrefois, mais plusieurs représentants de la Belle Province se démarquent – certains régulièrement, d’autres de plus en plus – dans leur équipe respective. Voici donc un palmarès des meilleurs joueurs d’ici en vue de la saison 2019-2020.

Patrice Bergeron – Bruins de Boston

Malgré ses 34 ans, Patrice Bergeron reste l’un des joueurs les plus complets de la LNH et le meilleur attaquant québécois actuel. Au centre de David Pastrnak et de Brad Marchand, le vétéran des Bruins a offert son meilleur rendement offensif en carrière la saison dernière avec 79 points, et ce même s’il a manqué 17 rencontres. Détenteur de quatre trophées Selke, Bergeron est l’un des meilleurs attaquants défensifs du circuit et excelle toujours au cercle des mises en jeu.

Jonathan Huberdeau – Panthers de la Floride

Avec 92 points, Jonathan Huberdeau a été le meilleur pointeur québécois de la dernière campagne. Sa production offensive est d’ailleurs la meilleure pour un Québécois depuis les 99 points de Martin St-Louis en 2011. Le natif de Saint-Jérôme est une menace constante pour les défensives adverses grâce à sa vision du jeu, ce qui lui a permis d’obtenir 62 mentions d’aides en 2018-2019. Plus un passeur qu’un marqueur, Huberdeau a tout de même atteint le plateau des 30 filets pour la première fois de sa carrière.

Pierre-Luc Dubois – Blue Jackets de Columbus

À l’aube de sa troisième saison dans la LNH, le troisième choix au total du repêchage de 2016 pilote déjà le premier trio des Blue Jackets de Columbus. Son entraîneur John Tortorella sera d’ailleurs prêt à donner encore plus de responsabilités au Québécois de 21 ans. Avec 61 points et un différentiel de +16, Dubois prouve qu’il pourrait devenir un futur Patrice Bergeron. Gageons qu’il pourrait également mettre la main sur un beau montant d’argent l’été prochain s’il continue d’impressionner, lui qui deviendra joueur autonome avec compensation.

Marc-André Fleury – Golden Knights de Vegas

Marc-André Fleury prouve depuis deux saisons que son transfert vers Vegas n’a nullement affecté ses performances. Après avoir mené les Golden Knights en finale de la Coupe Stanley en 2017-2018, il a continué avec une autre saison de plus de 30 victoires. Avec 439 gains en carrière, Fleury revendique le huitième rang de l’histoire de la ligue dans cette catégorie et pourrait même s’approcher du cinquième échelon. Seul Henrik Lundqvist le devance à ce chapitre parmi les gardiens actifs.

Thomas Chabot – Sénateurs d’Ottawa

Nouveau contrat de huit saisons en poche, l’ancien défenseur des Sea Dogs de Saint John, Thomas Chabot a connu une superbe saison de 55 points l’an dernier. Automatiquement promu défenseur numéro un et successeur spirituel d’Erik Karlsson, Chabot est en voie de connaître une très belle carrière dans la LNH.

Kristopher Letang – Penguins de Pittsburgh

Lorsqu’il évite les blessures, Kristopher Letang peut se targuer d’être l’un des meilleurs arrières du circuit Bettman. Déjà meilleur pointeur de l’histoire des défenseurs des Penguins, Letang a encore plusieurs bonnes saisons devant lui. À 32 ans, il est encore à son meilleur, comme le prouve sa récolte de 56 points et sa fiche de +13.

Jonathan Marchessault – Golden Knights de Vegas

Jonathan Marchessault est l’une des plus belles surprises des dernières années pour le hockey québécois. Après des saisons de 51 et 75 points, l’attaquant de 28 ans a obtenu une belle récolte de 59 points en 2018-2019. Sa production offensive pourrait croître à nouveau si les compétitifs Golden Knights rééditent leurs succès de la saison 2017-2018.

Phillip Danault – Canadien de Montréal

Le seul joueur du Canadien de cette liste, Phillip Danault mérite amplement cette place dans ce palmarès grâce à sa récolte de 53 points en 2018-2019. Encore mieux, le joueur de centre a terminé au septième rang pour l’obtention du trophée Selke la saison dernière. Avec sa meilleure campagne en carrière derrière la cravate, le natif de Victoriaville sera une pièce maîtresse de l’équipe de Claude Julien.

Corey Crawford – Blackhawks de Chicago

Même s’il a été ralenti par les blessures, Corey Crawford reste l’un des deux gardiens numéro un québécois dans la LNH, avec Marc-André Fleury. La saison s’annonce toutefois difficile puisque les Blackhawks n’ont pas participé aux séries éliminatoires depuis deux saisons et que le nouvel arrivé Robin Lehner tentera de ravir le poste de gardien partant.

Samuel Girard – Avalanche du Colorado

Après une saison de 27 points et un honnête travail défensif, Girard a gagné la confiance de l’Avalanche ainsi qu’un contrat de sept ans avec une moyenne de 5 millions $ par année. Au sein d’une brigade défensive qui a perdu Tyson Barrie, Girard devrait obtenir plus de responsabilités et pourrait même épauler Cale Makar dans sa transition vers la LNH.