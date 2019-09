Les Capitals prêts à dominer

Les Capitals de Washington ont conclu leur bonne présaison avec une victoire de 4 à 3 face aux Hurricanes en Caroline, dimanche après-midi.

Washington sera donc fin prêt pour la saison régulière grâce à leur fiche de cinq victoires et une seule défaite en matchs préparatoires.

T.J. Oshie et Jakub Vrana ont marqué deux fois chacun lors de cette rencontre. Leur partenaire de trio, Chandler Stephenson a quant à lui récolté deux aides.

Chez les «Canes», Sebastian Aho a aussi inscrit deux filets et Nino Niederreiter a marqué le troisième but des siens. L’attaquant des Capitals Tom Wilson a écopé de deux punitions mineures et d’une inconduite de partie. Wilson a tenté de se mettre à dos tout le banc des Hurricanes à coup d’insultes en fin de deuxième période.

Braden Holtby a fermé la porte suite au but de Niederreiter. Il a finalement bloqué 20 des 22 lancers dirigés vers sa cage.

Josh Morrissey donne la victoire aux Jets

À Minneapolis, les Jets de Winnipeg ont vaincu le Wild 5 à 4 en prolongation et pourront désormais se concentrer sur le début de saison après un calendrier préparatoire occupé.

Josh Morrissey a marqué en temps supplémentaire pour les Jets, qui ont passé près d’échapper cette rencontre suite au filet égalisateur de Mats Zuccarello. Le Norvégien avait marqué avec une minute et demie à faire au match, en avantage numérique.

Morrissey a complété sa bonne soirée de travail avec trois points et un temps de jeu de 26 min 12 s. Le Québécois Mathieu Perreault a récolté un but et une aide.

Les Blackhawks l’emportent en Allemagne

À Berlin, l’Eisbaren recevait les Blackhawks de Chicago dans un match d’exhibition. Chicago l’a emporté 3 à 1 dans un Mercedes-Benz Arena plein à craquer.

Jonathan Toews et Alexander Nylander ont déjoué le gardien danois Sebastian Dahm lors de cette rencontre. David Kampf a complété la marque dans un filet désert. Côté berlinois, Sean Backman a été le seul à battre Robin Lehner.

Ce sont 14 200 partisans de hockey allemands qui se sont déplacés pour assister à cette dernière rencontre préparatoire des Blackhawks.

Par ailleurs, le match prévu en soirée entre les Blues de St-Louis et les Blue Jackets de Columbus a été annulé puisque l’avion qui devait déplacer les joueurs des Blues a subi un bris mécanique, a annoncé le directeur général de l’équipe Doug Armstrong.