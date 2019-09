La fin d’une année mouvementée pour Patrice Bernier

Analyste au coup d’envoi de la saison et assistant-entraineur au dernier coup de sifflet dimanche soir, Patrice Bernier est revenu sur cette saison haute en émotions suite à l’élimination de l’Impact du tournoi éliminatoire.

«Les joueurs ont tout donné.» C’est ainsi que Patrice Bernier a décrit la performance du onze montréalais suite à son match nul de 1-1 face au Atlanta United au Stade Saputo.

Même si la saison actuelle n’a plus aucune valeur, Bernier insiste qu’il faut aussi voir le positif : «On a la Coupe [des Champions] qui va donner un peu plus de mordant à la saison 2020.»

Il est fier de l’effectif qui a puisé dans ses réserves, encouragé par la foule énergique du stade. «Les joueurs savaient qu’ils devaient gagner et ils ont appris dans le vestiaire que ça n’aurait pas fait la différence.»

Selon Bernier, le dernier match de la saison qui aura lieu dimanche prochain contre les Red Bulls de New York au Stade Saputo sera l’occasion pour les jeunes de se faire valoir. «Il faut laisser une image positive [...] Donner une chance aux jeunes qui n’ont pas autant jouer pendant la saison, leur donner une chance d’aller se prouver et de démontrer au coach, au club et au directeur sportif qu’ils ont une valeur.»

Présent sur le panel, l’ancien coéquipier de Bernier chez l’Impact Hassoun Camara a demandé à son capitaine ce que ça lui faisait d’être sur les lignes de côté parmi le groupe d’entraîneur : «Les émotions remontent rapidement!»

Selon ses propres dires, Bernier était en mission pour le dernier droit de la saison et tout le monde était en période d’évaluation. Personne ne sait ce qu’il adviendra de l’avenir de l’ancien numéro 8 de l’Impact avec le grand club, mais ce qui est certain, c’est que son travail avec l’Académie n’est pas terminé et qu’il est prêt et motivé à travailler au futur succès de l’équipe.