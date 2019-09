Justin Verlander atteint les 3000 retraits au bâton

L’artilleur vedette des Astros de Houston Justin Verlander a atteint la marque des 3000 retraits au bâton, samedi soir, dans une victoire de 6 à 3 face aux Angels de Los Angeles.

Il est ainsi devenu le 18e lanceur de l’histoire du baseball majeur à réussir cet exploit.

À LIRE AUSSI: Joe Maddon ne sera pas de retour avec les Cubs

Amorçant la rencontre avec 2994 retraits, Verlander a atteint les 3000 en quatrième manche face à Kole Calhoun. Ce dernier s’est élancé sur une balle glissante qui n’a pas été maîtrisée par le receveur. Le voltigeur a donc pu se rendre au premier coussin, ce qui signifie que Verlander est le premier lanceur de l’histoire à atteindre la prestigieuse marque sur un lancer qualifié de raté, selon le site internet Baseball-Reference.

«Je suis reconnaissant d’avoir atteint la marque de 3000, vraiment reconnaissant, a indiqué l’artilleur de 36 ans au micro du réseau «Fox Sports», après la rencontre. Cela n’a jamais été un objectif final pour moi. Je pense vraiment qu’il s’agit d’une étape dans mon cheminement. [...] Je ne suis pas proche de la fin de ma carrière, alors je vais continuer de peser sur le gaz, essayer de lancer le plus longtemps possible et regarder ce qui arrivera.»

En plus d’obtenir 3000 retraits au bâton contre les Angels, Verlander a également retiré 300 frappeurs sur des prises en une seule saison, une première pour lui en carrière. Il a de nouveau réussi l’exploit contre Calhoun, mais en sixième manche cette fois.

Il a rejoint son coéquipier Gerrit Cole, qui en a obtenu 316 en 2019. Les deux athlètes sont le premier duo de lanceurs à réaliser au moins 300 retraits chacun depuis Curt Schilling et Randy Johnson en 2002, alors qu’ils portaient les couleurs des Diamondbacks de l’Arizona.