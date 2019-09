Joe Maddon ne sera pas de retour avec les Cubs

Les Cubs de Chicago auront un nouveau gérant en 2020 puisque l’actuel entraîneur Joe Maddon ne sera pas de retour la saison prochaine, a annoncé l’organisation dimanche.

Avec une rencontre à disputer au moment d'écrire ces lignes, les Cubs (84-77) sont assurés de ne pas participer aux séries éliminatoires cette saison, malgré leur fiche positive. Le site web du baseball majeur rapporte toutefois que Maddon et son président des opérations baseball Theo Epstein se seraient entendus sur le fait qu’un changement de garde pourrait être positif.

Maddon était en poste depuis cinq saisons et a permis aux Cubs de revendiquer leur première Série mondiale en 108 ans, en 2016. Il a également maintenant une fiche de 429 victoires et 298 défaites lors de son passage à Chicago. Il a aussi remporté le titre de gérant de l’année de la Nationale en 2015.

Maddon serait en quête d’un autre défi, mais n’a pas commenté sur une possible prochaine destination. En plus des Cubs, l’homme de 65 ans a été gérant pour les Angels (de la Californie, puis d’Anaheim). Il a également passé neuf ans à la barre des Rays de Tampa Bay, entre 2006 et 2014.

Changement à Pittsburgh

Les Pirates de Pittsburgh ont pour leur part annoncé le congédiement de leur gérant Clint Hurdle.

L’homme de 62 ans dirigeait la formation de la Ligue nationale depuis 2011. Il l’avait menée en séries trois ans de suite, de 2013 et 2015. Les Pirates n’ont toutefois pas disputé de match éliminatoire depuis.

Même s’ils avaient un dernier match à disputer dimanche, ils étaient assurés de terminer la campagne au dernier rang de la section Centrale.