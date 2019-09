Un aperçu du CH dans trois ans

Marc Bergevin parle constamment de l’avenir des Canadiens de Montréal. Le directeur général prône la patience pour construire une équipe gagnante dans le futur.

En entrevue avec le collègue Jonathan Bernier, le propriétaire Geoff Molson a prédit que son équipe deviendrait très compétitive dans une fenêtre de trois à huit ans. Dans cette optique, Le Journal de Montréal a prédit la formation du CH dans trois ans, soit pour le début de la saison 2022-2023.

Attaquants:

-Max Domi, Jesperi Kotkaniemi, Cole Caufield

Sur papier, le CH miserait sur un très bon premier trio. À 22 ans, Kotkaniemi devrait s’établir comme le joueur de centre numéro 1 que l’organisation recherche depuis tant d’années. Domi retournerait à l’aile gauche pour rester au sein d’un trio offensif. Caufield compléterait cette unité en ajoutant sa touche de marqueur.

-Jonathan Drouin, Ryan Poehling, Nick Suzuki

Poehling et Suzuki sont au coeur de l’avenir du CH. Ils se retrouveraient ensemble au sein de ce deuxième trio. Sur le flanc gauche, Drouin en serait à sa dernière année de contrat, qui lui rapportera 5,5 millions $.

-Tomas Tatar, Phillip Danault, Brendan Gallagher

En 2018-2019, Danault, Tatar et Gallagher formaient le premier trio du Tricolore. Quatre ans plus tard, ils seraient encore réunis, mais au sein d’une unité où ils n’ont pas la pression de transporter l’attaque sur leurs épaules. Trois bons vétérans.

-Artturi Lehkonen, Jake Evans, Jesse Ylonen

Lehkonen et Evans sont deux attaquants complets, alors qu’Ylonen a un bon potentiel offensif. Ce trio manquerait de robustesse, mais il y aurait du talent.

Défenseurs:

-Alexander Romanov, Jeff Petry

Romanov est le défenseur d’avenir du CH. En théorie, il passera une dernière saison cet hiver avec le CSKA de Moscou avant de traverser en Amérique du Nord. Dans trois ans, il jouera un rôle important à Montréal. En Petry, il compterait sur un bon vétéran. À condition que l’Américain prolonge son séjour avec le Canadien après la saison 2020-2021, dernière année de son contrat actuel.

-Victor Mete, Josh Brook

Mete aura 24 ans et Brook, 23. Deux défenseurs dans la fleur de l’âge, deux bons patineurs. Un gaucher et un droitier.

-Cale Fleury, Shea Weber

Dans une ligue toujours plus jeune et rapide, Weber aura 37 ans en 2022-2023. Bergevin espère qu’il suivra les traces de Zdeno Chara en restant fiable et efficace malgré l’âge. Comme partenaire, le capitaine se retrouverait avec Cale Fleury, un autre droitier.

Gardiens:

-Carey Price

Price gagnera encore 10,5 millions $ et il lui restera trois autres saisons à ce salaire après la campagne 2022-2023. Il aura 35 ans.

-Cayden Primeau

Si Price ralentit le moindrement, Primeau lui poussera dans le dos pour le poste de gardien numéro 1. L’Américain représente l’avenir du CH à cette position, mais il ne patientera pas éternellement dans un rôle de numéro 2.