Six grandes questions à l’aube d’une nouvelle saison

QUI DÉCROCHERA LE HART?

Nathan MacKinnon

Après des saisons de 97 et de 99 points, MacKinnon pourrait atteindre le plateau des 100 points pour la première fois.

Nikita Kucherov

Kucherov a gravé son nom sur le Hart l’an dernier. Il aura maintenant la pression de répéter une saison aussi grandiose.

Connor McDavid

McDavid part sur de nouvelles bases à Edmonton avec l’arrivée de Dave Tippett. Si les Oilers entrent dans le bal des séries, McDavid gagnera ce trophée.

Aleksander Barkov

Un des joueurs les plus intelligents de la LNH. À l’instar de MacKinnon, il pourrait obtenir une première saison de 100 points. Il profitera aussi de la présence de Joel Quenneville.

Johnny Gaudreau

Gaudreau est l’un des attaquants les plus électrisants de la LNH. Il forme un très bon trio avec Sean Monahan et Elias Lindholm.

QUI REMPORTERA LE NORRIS?

Victor Hedman

Hedman a remporté le Norris en 2018. S’il reste en santé, le Suédois sera au plus fort de la course.

Morgan Rielly

Rielly poursuivra son ascension parmi les meilleurs défenseurs de la LNH après des saisons de 52 et de 72 points. Il a terminé au 5e rang l’an dernier au scrutin pour le Norris.

Roman Josi

Trop souvent dans l’ombre, Josi n’a jamais fini parmi les trois finalistes pour ce trophée. À 29 ans, il est encore au sommet de son art.

Brent Burns

Burns attire l’attention pour sa production offensive avec des saisons de 76, 67 et 83 points au cours des trois dernières années. Il n’est toutefois pas le défenseur le plus complet.

Miro Heiskanen

Un choix un peu plus risqué. À 20 ans, Heiskanen a joué plus de 25 minutes en moyenne en séries avec les Stars. Un défenseur excessivement talentueux.

QUI MÉRITERA LE CALDER?

Jack Hughes

Premier de classe du repêchage de 2019, Hughes a connu un très bon camp avec les Devils.

Kaapo Kakko

Les Rangers ont grandement amélioré leur sort à la loterie et ils accéléreront leur période de reconstruction avec un ailier doué comme Kakko. Physiquement, il est plus mature que Hughes. Il fera des ravages avec Artemi Panarin dans la Grosse Pomme.

Cale Makar

Avec le départ de Tyson Barrie pour Toronto, Makar jouera le rôle de général en supériorité numérique avec l’Avalanche. Il a montré tout son talent l’an dernier en séries.

Quinn Hughes

Au cours des 10 dernières années, seulement deux défenseurs ont gagné le Calder. C’était Tyler Myers (Sabres) en 2010 et Aaron Ekblad (Panthers) en 2015. À Vancouver, Hughes ne manquera pas de responsabilités.

Cody Glass

Les Golden Knights ont échangé Erik Brannstrom et Nick Suzuki, mais ils ont toujours protégé Glass, le sixième choix au total à l’encan de 2017. Un centre doué offensivement.

QUI GAGNERA LE VÉZINA?

Andrei Vasilevskiy

Vasilevskiy a gagné le Vézina l’an dernier malgré une absence de près de six semaines. Le Russe signera encore près de 40 victoires et plusieurs jeux blancs s’il reste en santé.

Sergei Bobrovsky

Récipiendaire de ce trophée en 2013 et 2017 avec les Blue Jackets, Bobrovsky fera ses débuts en Floride. Joel Quenneville l’utilisera à outrance.

Marc-André Fleury

Les Knights formeront l’une des bonnes équipes de la LNH encore une fois cette année. À 34 ans, Fleury pourrait remporter cet honneur une première fois.

Carey Price

Price demeure l’un des meilleurs de sa profession. S’il conduit le Canadien en séries, l’homme masqué de la Colombie-Britannique recevra plusieurs votes.

Ben Bishop

Bishop se retrouvait parmi les trois finalistes l’an dernier. Le géant de 6 pi 7 po est toutefois fragile. Il a affiché des chiffres remarquables la saison dernière à Dallas avec une moyenne de 1,98 et un taux d’efficacité de ,934.

QUI METTRA LA MAIN SUR LE MAURICE-RICHARD?

Alex Ovechkin

Il est le roi du Maurice-Richard avec huit consécrations. Malgré son âge, il ne ralentit pas.

Auston Matthews

Avec John Tavares, Mitch Marner et Morgan Rielly, Matthews ne manquera pas de bons passeurs. S’il ne se blesse pas, il pourrait frôler le cap des 50 buts.

David Pastrnak

Il a marqué 38 buts en 66 matchs seulement l’an dernier. À 23 ans, il poursuivra sur sa lancée.

Leon Draisaitl

Il y a seulement eu deux marqueurs de 50 buts l’an dernier : Ovechkin (51) et Draisaitl (50). Avec McDavid encore à ses côtés, l’Allemand aura sa part de buts.

Alex DeBrincat

Il est minuscule à 5 pi 7 po, mais il a le compas dans l’œil. Il a marqué 41 buts l’an dernier à sa deuxième saison seulement avec les Blackhawks.

QUELS SONT LES ENTRAÎNEURS EN DANGER?

John Tortorella

Tortorella devra survivre après les départs de Bobrovsky, Panarin et Duchene. Avec son caractère bouillant, il risque de perdre patience.

Mike Babcock

Babcock est l’entraîneur le mieux rémunéré de la LNH à 6,25 millions $ et il a encore quatre saisons en poche. Il y a toutefois un choc de philosophie entre lui et le jeune DG, Kyle Dubas. Les Leafs ont perdu au premier tour des séries lors des trois dernières années. Il y a de la pression à Toronto.

Bruce Boudreau

Après une seule saison avec Paul Fenton comme DG, le Wild a engagé Bill Guerin à ce poste. Guerin risque de vouloir s’entourer de ses hommes de confiance et Boudreau pourrait perdre son emploi à sa quatrième saison au Minnesota.

Paul Maurice

Les Jets ont perdu Jacob Trouba, Tyler Myers et Ben Chiarot, trois de leurs six défenseurs. Dustin Byfuglien jongle avec l’idée de la retraite tandis que Kyle Connor n’a pas encore de contrat. Bref, c’est le bordel à Winnipeg et Maurice pourrait en payer le prix.

Jeff Blashill

Blashill a reçu une prolongation de contrat de deux ans en avril dernier. Malgré cette sécurité financière, il devra prouver à Steve Yzerman qu’il est la bonne personne pour relancer les Wings.