Les Cataractes ont le meilleur sur les Foreurs

Les Cataractes ont poursuivi leur bon début de saison samedi, à Shawinigan, en disposant des Foreurs de Val-d’Or par la marque de 2 à 1.

C’est Olivier Nadeau qui a fait la différence avec son deuxième but de la campagne, inscrit en avantage numérique au début du deuxième vingt.

Il s’agit d’une troisième victoire en quatre rencontres pour les Cataractes depuis le début du calendrier régulier.

Valentin Nussbaumer a été l’autre marqueur pour l’équipe locale. Il a également contribué au but gagnant.

Du côté des Foreurs, seul Alexandre Couture est arrivé à toucher la cible.

Antoine Coulombe a été très solide devant le filet des Cataractes, bloquant 33 des 34 lancers dirigés vers lui. À l’autre bout de la patinoire, Jonathan Lemieux a concédé deux buts sur 24 tirs.

Ailleurs dans la LHJMQ

À Halifax, un but de Patrick Kyte en fin de première période a permis aux Mooseheads de l’emporter 2 à 1 devant le Titan d’Acadie-Bathurst. Anderson MacDonald, pour le Titan, et Zack Jones, pour les Mooseheads, avaient touché secoué les cordages plus tôt dans la période. Il s’agit d’un premier gain pour la formation d’Halifax depuis le début de la campagne.

À Sydney, les Eagles du Cap-Breton ont surmonté un déficit de 5 à 0 pour finalement s’imposer 6 à 5 devant les Sea Dogs de Saint John. Egor Sokolov a obtenu trois mentions d’aide dans la victoire, tandis que Shawn Boudrias a marqué le but gagnant avec moins de deux minutes à faire au temps réglementaire. Devant la cage des Sea Dogs, Zachary Bouthillier a fait face à 54 lancers.

À Gatineau, Louis Crevier a dénoué l’impasse en prolongation avec son troisième but de la saison. Il a ainsi permis aux Saguenéens de Chicoutimi de s’imposer 2 à 1 face aux Olympiques. Samuel Houde a inscrit l’autre but des visiteurs alors que Metis Roelens a enfilé l’aiguille pour les Olympiques.