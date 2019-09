La revanche Wilder-Ortiz aura lieu en novembre

L'Américain Deontay Wilder, champion WBC des poids lourds, affrontera pour une revanche le Cubain Luis Ortiz le 23 novembre à Las Vegas, ont annoncé samedi les promoteurs.

Wilder l’avait difficilement battu en mars 2018.

S'il confirme sa suprématie sur Ortiz, Wilder devrait ensuite retrouver en février un autre adversaire de taille en la personne du Britannique Tyson Fury, qui l'avait contraint au nul en décembre 2018.

En attendant, l'Américain de 33 ans, qui compte également 41 victoires, dont 40 avant la limite, va devoir se méfier de l'esprit revanchard qui animera Ortiz. Le Cubain de 40 ans lui avait mené la vie dure pendant dix rounds à leur premier affrontement.

«Je suis d'accord avec ceux qui disent que Luis Ortiz a été mon combat le plus dur à ce jour. Personne ne voulait l’affronter et c'est toujours le cas. Pour cette revanche, j'ai plus confiance en moi et plus de motivation pour faire ce que je dois faire», a déclaré Wilder lors de l'annonce du combat à Los Angeles.

«Je sais à quel style de boxe m'attendre. Ça rendra les choses plus amusantes. J'ai hâte de voir comment il va essayer de me battre alors que je serai à mon meilleur», a-t-il ajouté.

À leur premier combat, à Brooklyn il y a 18 mois, Wilder avait mis à terre Ortiz dès le cinquième round, mais ce dernier l'avait sérieusement sonné au septième. C'est un violent uppercut au 10e qui a finalement éteint le Cubain, arrêté par l'arbitre.

«Je dois accorder beaucoup de crédit à Deontay Wilder pour avoir accepté cette revanche. Cela montre qu'il a le cœur d'un véritable champion, a déclaré Ortiz.

«Il n'a pas du tout peur de se lancer dans un combat dangereux, car ce combat sera le plus dangereux pour lui. Pour moi, il est le meilleur poids lourd du monde jusqu'à ce que quelqu'un le batte, et c'est exactement ce que je vais faire.»