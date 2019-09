Badou Jack, le prochain adversaire de Jean Pascal?

Après avoir remporté les ceintures WBA (intérimaire) et WBC Silver tenues par Marcus Browne au mois d’août dernier, Jean Pascal pourrait effectuer sa première défense face au boxeur suédois Badou Jack.

C’est du moins ce qu’a rapporté The Athletic, qui ajoute que les discussions entre les deux camps iraient bon train et qu’une entente pourrait être conclue bientôt. Le combat pourrait avoir lieu au mois de décembre et la limite à respecter serait de 175 livres (poids mi-lourds).

Pascal, 36 ans, est de retour au sommet de la boxe québécoise depuis la conquête de ses deux titres. Il présente une fiche de 34 victoires, donc 20 par K-O. en 42 combats professionnels.

Lors de son dernier combat, au mois de janvier dernier, Jack (22-2, 13 K-O.) avait été vaincu par ce même Marcus Browne. Il a aussi livré un verdict nul à Adonis Stevenson en 2018 et battu Lucian Bute en 2016.