À VOIR: Un accès inédit au camp d'entraînement des Tigres

Lors de leur dernier camp d’entraînement, les Tigres de Victoriaville ont offert un accès inédit dans leurs coulisses aux caméras de TVA Sports.

Soyez aux premières loges pour découvrir tout le processus derrière la construction d’une équipe.

Nous avons suivi les joueurs et les entraîneurs des Tigres lors des rencontres d’équipe et durant les tests physiques. Vous avez aussi droit à un aperçu de la date limite des transactions et aux rencontres individuelles avec les joueurs retranchés ou retenus.

