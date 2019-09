À quoi ressemblera le Rocket?

Il est difficile d’avoir une idée précise de la formation du Rocket de Laval qui disputera son premier match de la saison régulière, le 4 octobre à la Place Bell.

Depuis lundi, l’entraîneur-chef Joël Bouchard accueille les premiers joueurs retranchés par le Canadien. Au cours des prochains jours, il sera en mesure de former le noyau de son équipe.

Si la logique est respectée, il pourra à nouveau compter sur les Xavier Ouellet, Alex Belzile, Lukas Vejdemo, Alexandre Alain et Nikita Jevpalovs.

À l’instar de l’an dernier avec Byron Froese et Peter Holland, le directeur général du Canadien, Marc Bergevin, a utilisé le marché des joueurs autonomes pour aller chercher des éléments qui pourraient donner un coup de main à sa filiale.

Nouveaux venus

Cette année, il a embauché Phil Varone et Riley Barber. Le premier provient de l’organisation des Flyers de Philadelphie avec qui il a terminé la dernière campagne. Quant à lui, Barber a disputé les deux dernières saisons avec les Bears de Hershey, le club-école des Capitals de Washington.

«Ils se sont joints à l’organisation parce qu’ils veulent se donner une chance de jouer dans la LNH, explique Bouchard. Varone est un joueur complet qui se démarque par son talent et son implication. Il est toujours intense.»

«Barber est un franc-tireur. Il possède de bonnes mains.»

Le casse-tête des gardiens

Devant le filet, on peut s’attendre à une lutte à quatre pour les deux postes chez le Rocket. Charlie Lindgren, Cayden Primeau, Michael McNiven et Connor

Lacouvee se livreront une bataille intéressante.

Le cas de Lindgren est intrigant parce qu’il détient un contrat de la LNH pour la saison 2019-2020. Il serait donc payé 750 000 $ pour garder les buts dans la Ligue américaine. Il ne serait pas surprenant qu’il soit réclamé par une formation du circuit Bettman qui est décimée par les blessures ou qui n’est pas satisfaite du rendement de ses hommes masqués.

«On va voir ce qui va arriver dans ce dossier, explique Bouchard. Ce n’est pas encore ma réalité. Comme on le sait, il y a tellement d’impondérables qui peuvent survenir durant le camp du Canadien.»

Carte blanche

Dans certaines organisations de la LNH, des directeurs généraux n’hésitent pas à s’ingérer dans les décisions de leurs équipes de la Ligue américaine. Ce n’est pas le cas à Montréal.

«Marc me fait confiance et on a la même vision avec le développement, explique Bouchard. À chaque début de saison, je rencontre Claude afin que nous soyons sur la même page.»

«Il y a des aspects sur lesquels je dois mettre l’accent dans la LAH. Une fois rendu avec le Canadien, Claude n’aura plus besoin d’y penser. Je pèse plus fort sur certains boutons sur et à l’extérieur de la glace.»