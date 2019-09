10 buts en six matchs, nouveau record pour Lewandowski

L'avant-centre du Bayern Munich Robert Lewandowski a établi samedi un nouveau record absolu en Bundesliga, avec 10 buts pour les six premiers matches.

Le Polonais a marqué le troisième but de son équipe à Paderborn (3-2) à la 79e minute, permettant au champion en titre de prendre seul la tête du classement, à la faveur de la défaite de Leipzig à domicile contre Schalke (3-1).

À 31 ans, l'homme qui vient de resigner au Bayern jusqu'en 2023 fait le meilleur début de saison de sa carrière pourtant riche. Déjà auteur d'un triplé et de deux doublés en championnat, il a aussi marqué au moins une fois lors de ses huit dernières sorties en club, toutes compétitions confondues.

Il aura une chance de poursuivre cette incroyable série dès mardi soir en Ligue des champions, à Londres sur la pelouse de Tottenham, finaliste la saison dernière.

Lewandowski a déjà été sacré quatre fois meilleur buteur du championnat d'Allemagne, avec un record de 30 buts en 2015-2016 avec le Bayern.

Mais il n'a jamais menacé le record en une saison de Bundesliga, du légendaire Gerd Müller, avec 40 réalisations en 1971/72.

L'Atlético et le Real s'annulent

Pas de vainqueur dans le derby madrilène: prudents, l'Atlético et le Real Madrid se sont neutralisés (0-0) samedi pour la 7e journée du Championnat d'Espagne, permettant au FC Barcelone, enfin vainqueur à l'extérieur à Getafe (2-0), de revenir à deux points du leader merengue.

Au stade Metropolitano, les deux rivaux de la capitale ont livré un combat intense et pauvre en occasions, se contentant volontiers de ce partage des points qui fige leurs positions sur le podium et entretient leur dynamique avant la Ligue des champions la semaine prochaine.

Le Real de Zinédine Zidane (1er, 15 pts) est toujours seul en tête devant l'épatant promu Grenade (2e, 14 pts), vainqueur 1-0 de Leganés, et l'Atlético (3e, 14 pts).

Quant au Barça (4e, 13 pts), qui s'est imposé sans Lionel Messi et grâce à Luis Suarez (41e) et Junior Firpo (49e), il a enfin gagné loin du Camp Nou, une première depuis avril, et s'est repositionné au pied du podium provisoire

Victoire heureuse pour Liverpool

Liverpool s'est offert un succès très heureux chez le promu Sheffield United samedi, en ouverture de la 7e journée de Premier League.

On ne peut pas aligner 7 victoires de suite depuis le début du championnat et 16 à cheval sur deux saisons sans un minimum de réussite. Samedi, il en a fallu beaucoup aux Reds pour venir à bout d'une très vaillante équipe de Sheffield (10e) qui fera souffrir d'autres gros chez elle.

À 20 minutes du terme, une volée écrasée de Georginio Wijnaldum apparemment promise aux bras du gardien, a trouvé son chemin entre les mains et les jambes de Dean Henderson pour franchir la ligne en roulant (0-1, 70).

Une bourde qui a réduit à néant la belle prestation des Blades qui n'avait concédé aucun tir cadré jusque-là.

Car c'était un tout petit Liverpool qu'on a vu samedi, bousculé par le défi physique, l'intensité et la discipline d'un adversaire qui appliquait à la lettre le mode d'emploi pour troubler les Reds.

Inhabituellement maladroits, à l'image des sept tirs non cadrés du premier acte, dont un tir sur le poteau de Sadio Mané à six mètres du but, après un excès de jeu collectif de Roberto Firmino qui aurait pu conclure lui-même, les Reds n'y étaient pas dans pas mal de domaines.

Sorti du milieu Jordan Henderson pour faire entrer l'attaquant Divock Origi, permutation temporaire des latéraux, Jürgen Klopp a tenté différentes choses pour secouer son équipe et la redynamiser en séconde période, sans jamais y arriver vraiment.

Malgré un ultime face-à-face perdu par Mohamed Salah, ou plutôt remporté par Henderson qui s'est racheté de sa boulette, à la 78e, les Reds vont pouvoir regarder tranquillement leurs poursuivants essayer de s'accrocher à leur rythme infernal.

La Juventus au petit trot

À trois jours d'un match important contre Leverkusen en Ligue des Champions, la Juventus a tranquillement battu la Spal (2-0) samedi en ouverture de la 6e journée de Serie A, dont les Turinois prennent provisoirement la tête.

Le rythme s'accélère pour les équipes qui disputent la C1 et avec des matches tous les trois jours, il faut gérer les organismes et les effectifs.

Avant la réception de Leverkusen mardi, la Juventus a fait le nécessaire, sans vraiment forcer, samedi face à la Spal, avec une deuxième période tout de même plus convaincante que la première, assez pauvre.

Après une énorme occasion signée Ramsey, le premier but de la Juve a été inscrit par Pjanic d'une merveilleuse reprise de l'extérieur de la surface juste avant la pause (45e).

En deuxième période, les Bianconeri ont un peu haussé le rythme, juste assez pour étouffer pleinement et définitivement leurs adversaires.

Berisha a fait plusieurs miracles dans le but de la Spal, mais le deuxième but, inéluctable, est venu de la tête de Ronaldo après une belle action et un centre remarquable de Dybala (78e).

De l'autre côté, Buffon a vécu une après-midi extrêmement tranquille pour ce qui était son 903 match en club, toutes compétitions confondues. C'est un record d'Italie battu, l'ancien joueur de l'AC Milan Paolo Maldini étant resté à 902.

Encore Neymar

Cinq mois après leur dernière association, Kylian Mbappé, passeur décisif, et Neymar, buteur, ont permis au Paris SG de s'imposer samedi à Bordeaux (1-0) et de reprendre la tête du Championnat de France à l'occasion de la 8e journée.

Longtemps maladroit, le PSG s'en est remis au talent de ses deux stars pour débloquer la situation, eux qui, blessures respectives obligent, n'avaient plus évolué ensemble depuis la finale perdue de Coupe de France le 27 avril dernier.

Le retour en particulier de Mbappé, remplaçant au coup d'envoi et absent depuis un mois pour une blessure à la cuisse gauche contractée le 25 août contre Toulouse, a dynamisé l'attaque parisienne à partir de son entrée à l'heure de jeu.

Le but de Neymar est intervenu dix minutes plus tard, sur une erreur de la défense bordelaise exploitée à la vitesse de l'éclair par le prodige français par un centre millimétré pour le Brésilien (1-0, 70e).

Après la défaite surprise mercredi contre Reims (2-0), qui avait mis un terme à une série de 44 matches consécutifs de L1 durant laquelle les Parisiens avaient systématiquement trouvé le chemin des filets, la victoire à Bordeaux ouvre de meilleures perspectives à trois jours du déplacement en C1 à Galatasaray.

Avec 18 points et une différence de buts conséquente (+9), les Parisiens sont quasiment assurés de terminer le week-end en tête du championnat même si Angers, qui reçoit Amiens à 20h00, peut encore les rejoindre en cas de succès. Angers pourrait même souffler le trône aux Parisiens en cas de victoire par plus de quatre buts d'écart.