Revoilà Patrice Bergeron!

Le joueur de centre des Bruins de Boston Patrice Bergeron aimerait disputer son premier match préparatoire, samedi soir, contre les Blackhawks de Chicago.

Le Québécois de 34 ans se remet d’une blessure à l’aine qui traîne depuis la finale de la Coupe Stanley.

«Tranquillement, je me sens mieux sur la glace et plus à l'aise, a indiqué Bergeron à la station de radio WEEI, jeudi. J’aimerais être dans la formation samedi. Si tous se déroulent selon le plan, je pense que ce sera mon premier match.»

L’affrontement contre les Blackhawks pourrait être le match parfait pour le retour de Bergeron. En effet, l’organisation de Chicago enverra dans la mêlée une formation digne de la Ligue américaine, car ses joueurs de la Ligue nationale se préparent pour leur voyage en Europe. Ceux-ci amorceront leur saison régulière contre les Flyers de Philadelphie, le 4 octobre, à Prague, en République tchèque.