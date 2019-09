Rays et Athletics en séries éliminatoires

Les Athletics d’Oakland et les Rays de Tampa Bay ont profité de la défaite des Indians de Cleveland vendredi soir pour assurer leur qualification pour les séries d’après-saison dans la Ligue américaine. Les A’s se sont qualifiés sans jouer, tandis que les Rays ont pris la mesure des Blue Jays de Toronto au compte de 6 à 2, au Rogers Centre.

Les Rays ont profité des largesses des lanceurs T.J. Zeuch et Derek Law, qui ont tous les deux alloué trois points. Tommy Pham a ouvert les hostilités en frappant sa 21e longue balle en troisième manche. Austin Meadows a fermé la rencontre avec son 33e circuit.

Les Jays n’ont obtenu qu’une seule frappe payante, un circuit de deux points de Teoscar Hernandez. Dans la défaite, Cavan Biggio a atteint les buts dans un 27e match consécutif, et a égalé le record de Russ Adams en 2005 pour un joueur de première année des Jays.

Le releveur Oliver Drake (5-2) a été particulièrement efficace du côté des Rays, retirant quatre hommes au bâton en septième et huitième manches, et ajoutant la victoire à sa fiche. Zeuch (1-2) a été l’artilleur perdant et a disputé les cinq premières manches de sa formation.

C’est la cinquième fois seulement que les Rays se qualifient pour les séries éliminatoires, en 22 ans d’histoire, et la première fois depuis la saison 2013.

La fin pour les Indians

À Washington, les Indians ont été exclus de la lutte pour une place en séries dans l’Américaine en s’inclinant 8 à 2 devant les Nationals.

La sixième manche a été fatale aux Indians, qui ont alors alloué cinq points aux Nationals. Trea Turner a notamment claqué un circuit de deux points au cours de cette manche.

Gerardo Parra a produit un total de quatre points dans cette rencontre, grâce à un double, un ballon-sacrifice et son huitième circuit de la saison.

Austin Voth (2-1) a obtenu la victoire pour les Nationals. En six manches de travail, il n’a accordé que deux points et autant de coups sûrs. Il a également retiré cinq frappeurs sur des prises.

Nick Goody (3-2) a encaissé le revers, lui qui a concédé quatre points en deux tiers de manche.