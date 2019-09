Noah Dobson: reviendra, reviendra pas?

Le pilote des Huskies, Mario Pouliot, ne connaît pas d’épisodes d’insomnie en dépit de l’incertitude entourant le défenseur étoile Noah Dobson, qui ne cesse d’épater la galerie au camp des Islanders de New York.

Joueur par excellence des dernières séries éliminatoires de la LHJMQ, double champion de la Coupe Memorial et véritable général à la ligne bleue, Dobson impressionne jusqu’ici avec la formation new-yorkaise.

En quatre rencontres préparatoires, il a été utilisé en moyenne un peu plus de 20 minutes par match, récoltant deux mentions d’aide tout en affichant un différentiel de +5.

Encore jeudi, l’entraîneur-chef des Islanders, Barry Trotz, a louangé le grand arrière de Summerside, laissant de plus en plus croire qu’il démarrera la saison dans la grande ligue.

«C’est un moment très occupé pour eux [les Islanders]. Ce n’est pas dans mon habitude d’appeler pour savoir. Quand ils auront quelque chose [à nous dire], ils vont nous appeler, ils connaissent le numéro. Je parle avec Noah et je pense que ce sera la même situation que celle de [Maxime] Comtois l’année passée [avec les Ducks d’Anaheim]», a mentionné Pouliot, hier.

Dans le cas de Comtois, il avait participé à 10 matchs avec les Ducks avant qu’une blessure ne le ralentisse. Il avait ensuite été renvoyé au niveau junior à Drummondville.

À la demande de Pouliot, le patineur de 19 ans ne s’est d’ailleurs pas rapporté au camp des Huskies, en août.

«Pour Noah, il a fait ce qu’il avait à faire dans le junior, mais on ne contrôle vraiment pas ça. Ce ne sont pas nos décisions. On ne l’a même pas amené à notre camp d’entraînement. C’était important vu les deux dernières années qu’il continue à s’entraîner et qu’il ait du temps avec sa famille et ses amis à l’Île-du-Prince-Édouard», a expliqué le grand patron des champions en titre. Pouliot espère aussi revoir le Tchèque Jakub Lauko qui cherche à se tailler une place avec le club-école des Bruins.

Du respect pour Bibeau

Dans un autre ordre d’idées, Pouliot tenait à transiger Félix Bibeau, l’un de ses meilleurs éléments le printemps dernier, dans un marché où il allait continuer à s’épanouir pour son dernier tour de piste.

«C’était important qu’on envoie nos pièces maîtresses élevées chez nous dans des endroits qui seraient bons pour eux. On a fait une faveur à Rafaël [Harvey-Pinard] en l’envoyant aux Saguenéens dans une grosse année pour eux, et pour Félix, de venir à Québec, c’est définitivement un bel endroit pour jouer au hockey. C’est une question de respect et de remerciements pour ce qu’ils ont fait pour notre organisation», a dit Pouliot, en dressant les nombreuses qualités du nouveau capitaine des Remparts.