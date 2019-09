La fin d'une époque dans la WWE

Publié aujourd'hui à 14h14

Mis à jouraujourd'hui à 14h19

On a assisté cette semaine à la fin d’une époque à la WWE et ce, à plusieurs niveaux.

En effet, le 24 septembre 2019, la WWE enregistrait en direct son dernier SmackDown un mardi soir sur les ondes du USA Network. À compter de la semaine prochaine, l’émission sera diffusée le vendredi soir en direct sur les ondes de FOX. Cette dernière a acheté les droits de l’émission pour 205 millions par année pour une durée de cinq ans. Il s’agit d’un changement majeur pour la WWE alors que l’émission sera présentée pour la première fois sur la télé régulière et non pas sur le câble.

FOX, en compagnie de CBS, NBC et ABC, fait partie de ce qu’on appelle la «network tv», l’équivalent de TVA ou Radio-Canada au Québec. En vingt ans d’existence, l’émission est passée du jeudi soir au vendredi soir, pour revenir au jeudi et être finalement diffusée les mardis en direct à partir de juillet 2016. Les droits de Raw ont pour leur part été renouvelés par le USA Network au coût de 265 millions $ par année, également pour une durée de cinq ans. C’est donc dire que pour les cinq prochaines années, la WWE va encaisser plus de 2 milliards $ en revenus de droits de télévision.

Dans les années 1970 et 1980, les principaux revenus de la WWE étaient la vente de billets dans les différents arénas. L’arrivée des PPV a changé la donne et est devenue la principale source de revenus de la WWE. Maintenant, ce sont les droits de télévision qui vont assurer la pérennité de la compagnie. Présenter de gros combats à la télévision deviendra aussi important, sinon plus, que de les présenter en PPV.

Ce changement arrive au même moment que la WWE entre dans une première vraie guerre depuis qu’elle a acheté la WCW en mars 2001. Vince McMahon et son équipe profitent donc de ce changement et de cette rivalité pour brasser les cartes quelque peu.

Nouvelles équipes de commentateurs : Cole à SmackDown, retour de Lawler

On change les équipes de commentateurs, on amène NXT à la télévision, on sépare (encore une fois) les formations, on fait du mouvement de personnel en arrière-scène et dans la production.

Michael Cole retourne à ses premières amours alors qu’il sera le nouveau commentateur de SmackDown à FOX. Cole était le commentateur lors de la création de l’émission en 1999 et avait gardé ce poste jusqu’en 2009 alors qu’il avait été envoyé à Raw. Il sera jumelé à Corey Graves, qui faisait les deux émissions depuis un bon moment, mais qui sera dorénavant exclusif à SmackDown.

À Raw, on fait confiance à Vic Joseph, qui accomplit un excellent travail à 205 Live et NXT UK. Une grosse promotion pour lui. À ses côtés, un ancien et une recrue. Jerry «The King» Lawler revient dans un rôle de commentateur à temps plein pour la première fois depuis 2016 et pour la première fois à Raw depuis 2014. On décrit cependant cette embauche comme étant temporaire.



Dans la troisième chaise, on retrouvera Dio Maddin, un ancien joueur de football qui a eu une courte carrière de lutteur avec NXT, entre autres, et qui s’était joint à l’équipe de commentateurs de 205 Live il y a un peu plus de deux semaines. Joseph et Maddin sont les choix de Paul Heyman, qui met de plus en plus ses empreintes un peu partout à Raw.

Du côté de NXT, les choses ne bougent pas alors que le trio composé de Mauro Ranallo, Nigel McGuinness et Beth Phoenix fait un excellent boulot. Pour NXT UK, aucun changement n’a été annoncé, mais il serait surprenant de voir Vic Joseph animer Raw, 205 Live et NXT UK. Nigel McGuinness est l’autre commentateur de cette émission, qui sera maintenant diffusée sur la chaîne de la WWE les jeudis au lieu des mercredis.

Renee Young animera pour sa part sa propre émission, une émission parlée qui va s’intituler WWE Backstage et qui sera diffusée les mardis sur les ondes de FS1 (propriété de FOX) dès novembre. Elle aura Booker T comme co-animateur. De plus, elle sera collaboratrice (peu importe ce que ça veut dire) à SmackDown.

Pour l’instant, rien ne devrait changer du côté de 205 Live, alors que Joseph, Maddin et Aiden English sont toujours en poste. Cependant, l’émission sera maintenant enregistrée les vendredis soir après SmackDown et diffusée en direct sur la chaîne de la WWE. Il s’agit ici aussi d’une solution temporaire, alors qu’il y a fort à parier que 205 Live sera enregistrée à Full Sail et diffusée les mercredis avant ou après NXT ou disparaitra tout simplement afin d’être amalgamée avec NXT.

Ceux qui écopent sont Tom Phillips et Byron Saxton, tous les deux à SmackDown depuis 2017. Phillips se débrouille bien et je souhaite qu’on le garde dans le giron de la WWE sur une autre émission, dans d’autres fonctions, ou comme remplaçant. Cependant, je ne vois pas un avenir pour Saxton avec la compagnie.

Beaucoup de lutte pour les amateurs

Il sera donc possible de voir du contenu de la WWE le lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi, sans oublier un dimanche par mois. Si on ajoute à ça les rivales de la WWE, soit AEW qui débute son émission à TNT mercredi prochain et Impact, qui sera bientôt diffusée le mardi soir sur AXS, le fan de lutte est plus que comblé en ce moment.

Pour le Québec, c’est un peu différent.

Raw demeure le lundi à Sportsnet 360. SmackDown sera diffusé en direct le vendredi à Sportsnet 360 également. La station présentera aussi un condensé d’une heure de NXT le vendredi juste avant SmackDown. Les deux heures de NXT seront disponibles le jeudi soir sur la chaîne de la WWE, qui, contrairement aux États-Unis, est un vrai poste de télévision ici.



Puisque Sportsnet 360 a déjà son «talkshow» sur la WWE, Aftermath, il serait surprenant que WWE Backstage y soit présenté. Peut-être le verra-t-on éventuellement en différé sur la chaîne de la WWE. Impact sera diffusé sur le Fight Network les mardis, tandis que nous sommes toujours sans nouvelles d’une diffusion télévisée de AEW au Canada. Mais l’émission Dynamite devrait atterrir sur les ondes de TSN tôt ou tard. Et bien sûr, une heure de Raw est présentée à TVA Sports chaque semaine. Il y a donc beaucoup de lutte à la télé pour l’amateur québécois et canadien.

Une semaine de premières

On mise gros la semaine prochaine du côté de la WWE. On profite du remue-ménage du côté de l’équipe créative pour donner aux amateurs ce qu’on a appelé les premières de la saison, un titre toujours un peu curieux étant donné qu’il n’y a pas vraiment de saisons dans la lutte.

En effet, Ed Koskey, qui est vice-président de l’équipe créative, passe de Raw, où il était depuis 18 ans, à SmackDown, sous la férule d’Eric Bischoff, qui va prendre de plus en plus de place du côté des bleus. Jonathan Baeckstrom, scripteur en chef de 205 Live depuis 2016, a été choisi par Paul Heyman pour accomplir le même rôle à Raw. Chad Barbash le remplace à 205 Live. Pas de changement à NXT où tout roule sur des roulettes pour l’instant.

Les équipes en place ont donc travaillé fort pour planifier quatre émissions très chargées, dans ce qui sera la semaine la plus importante de l’année à la WWE.

Raw

Raw fera peau neuve lundi prochain, alors qu’on va avoir un nouveau look, une nouvelle disposition de ce qu’on voit à l’écran, des nouveaux angles de caméra, des nouveaux graphiques, des nouvelles entrées et un nouveau thème.



Hulk Hogan et Ric Flair y seront, de même que Brock Lesnar. Il y aura aussi Seth Rollins qui défendra son titre Universel contre Rey Mysterio et AJ Styles qui défendra le titre des États-Unis contre Cedric Alexander, tandis que les champions par équipe Robert Roode et Doplh Ziggler défendront leurs titres contre Heavy Machinery.

NXT

Mercredi à NXT, la première fois que les deux heures seront diffusées sur le USA Network, Adam Cole défendra son titre face à Matt Riddle, Undisputed Era défendra les titres par équipe face à Street Profits et Shayna Baszler défendra son titre féminin contre Candice LeRae, tandis que Johnny Gargano affrontera Shane Thorne.

SmackDown

Vendredi à SmackDown, on célébrera le 20e anniversaire de l’émission avec un spécial qui ressemblera au «Raw Reunion» du mois de juillet dernier, alors que Steve Austin, Ric Flair, Hulk Hogan, Bill Goldberg, Lita, Trish Stratus, Mick Foley, Kurt Angle, Jerry Lawler, Sting, Booker T et Mark Henry ont tous été annoncés.



Dwayne «The Rock» Johnson, à qui on doit l’expression «SmackDown» et donc, le titre de l’émission, est toujours un cas incertain. De plus, Kofi Kingston défendra son titre contre Brock Lesnar alors que Bayley et Sasha Banks affronteront Charlotte Flair et Becky Lynch. Le Québécois Kevin Owens sera opposé à Shane McMahon dans un combat d’échelles, avec leurs deux carrières en jeu.

Hell in a Cell

Dimanche le 6 octobre, trois matchs de cage ont été annoncés, alors que Seth Rollins va affronter Bray Wyatt dans le premier match d’importance de ce dernier depuis son retour. Becky Lynch sera opposée à Sasha Banks tandis que Roman Reigns et Daniel Bryan affronteront Erick Rowan et Luke Harper.

Quatre grosses émissions avant que tout change pour un bout, espérons-le, alors que la semaine suivante, ce sera le grand repêchage de la WWE, soit les 7 et 11 octobre.

C’est donc à un automne chargé que les amateurs de lutte auront droit. Un automne sous le signe du changement. Une époque qui se termine. Une nouvelle ère qui commence.

Matchs de la semaine

Matt Riddle c. Killian Dane Keith Lee c. Dominick Dijakovic Rey Mysterio c. Ricochet c. Robert Roode c. AJ Styles c. Shinsuke Namakura

Vidéo de la semaine

En autant qu’elle ne soit pas championne féminine...

Résultats rapides

San Francisco, Californie

Les Vikings Raiders ont battu Luke Gallows et Karl Anderson, acc. par AJ Styles

Rusev a défait EC3

Sasha Banks, acc. par Bayley a vaincu Nikki Cross, acc. par Alexa Bliss

Lacey Evans a battu Ember Moon

Chad Gable a défait Baron Corbin par disqualification

Rey Mysterio a vaincu Ricochet, Robert Roode, AJ Styles et Shinsuke Nakamura, acc. par Sami Zayn pour devenir aspirant numéro un et affronter le champion Universel Seth Rollins la semaine prochaine

Le match entre Seth Rollins et Braun Strowman n’a pas fait de vainqueur après l’intervention de Bray Wyatt

Vidéo de la semaine

Gros match d’échelles la semaine prochaine

Résultats rapides

San Francisco, Californie

Erick Rowan a battu Daniel Bryan

Chad Gable a défait Mike Kanellis

Bayley et Sasha Banks ont vaincu Charlotte Flair et Carmella, acc. par R-Truth

Shinsuke Nakamura, acc. par Sami Zayn a battu Ali

Le New Day a défait l’Équipe B

Les Kabuki Warrios (Asuka et Kairi Sane) ont vaincu Fire et Desire (Mady Rose et Sonya Deville)

Vidéo de la semaine

Les Québécois Matt Martel et Chase Parker ont un nouveau nom d’équipe : Ever-Rise

Résultats rapides

Winter Park, Floride

Keith Lee a battu Dominick Dijakovic

Dakota Kai a défait Taynara Conti

Matt Riddle a vaincu Killian Dane pour devenir l’aspirant numéro un au titre de NXT

Rhea Ripley a battu Kayden Carter (anciennement Lacey Lane)

Oney Lorcan et Danny Burch ont défait Ever-Rise : Chase Parker et Matt Martel

Cameron Grimes a vaincu Raul Mendoza

Kushida, Tyler Breeze et Fandango ont battu Marcel Barthel, Fabian Aichner et Alexander Wolfe

Vidéo de la semaine

Je l’aime bien Angel Garza!

Résultats rapides

San Francisco, Californie

Humerto Carrillo a battu Angel Garza

Oney Lorcan et Danny Burch ont défait Tony Nese et Drew Gulak

Vidéo de la semaine

Voici le résumé de la semaine

Résultats rapides

Cardiff, Pays de Galles

Ligero a battu Oliver Carter

Nina Samuels a défait Dani Luna

Noam Dar a vaincu Trent Seven par disqualification

Ceci complète le tour d’horizon à la WWE pour cette semaine.

Ne manquez pas la lutte WWE Raw, à l’antenne de TVA Sports, tous les mercredis en fin de soirée avec Kevin Raphaël et moi-même, Patric Laprade. Pour plus de détails sur l’heure de diffusion et sur les rediffusions, consultez la grille horaire (http://www.tvasports.ca/television/grille-horaire) de TVA Sports. De plus, ne manquez pas notre baladodiffusion sur QUB Radio à toutes les deux semaines, disponible sur iTunes, Google Play, Spotify et Stitcher.

Pour me joindre, vous pouvez le faire via mon adresse courriel au patric_laprade@videotron.ca, sur Facebook à (www.facebook.com/patlaprade) ou sur Twitter (www.twitter.com/patlaprade) avec l’aide du mot clic #LutteTVASports

Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine, c’est un rendez-vous!