John Tortorella a de grandes ambitions pour Pierre-Luc Dubois

Avec le départ d’Artemi Panarin, le Québécois Pierre-Luc Dubois sera appelé à un jouer un rôle encore plus important avec les Blue Jackets de Columbus cette saison.

En effet, l’entraîneur-chef John Tortorella comptera davantage sur Dubois pour transporter la rondelle, créer des opportunités et alimenter les ailiers. Le joueur de centre de 21 ans originaire de Sainte-Agathe-des-Monts devrait d’ailleurs se retrouver sur le premier trio des Blue Jackets aux côtés de Cam Atkinson et d'Alexandre Texier.

«Il aura la rondelle plus souvent cette année, a confirmé Tortorella au site NHL.com. Pierre-Luc est un meilleur joueur et il est plus impliqué dans le jeu quand il a la rondelle.»

De son côté, Dubois s’est préparé au cours de l’été à assumer un plus grand rôle. Il s’est concentré à protéger la rondelle, en plus d'étudier des attaquants de puissance comme Leon Draisaitl, Anze Kopitar et Jamie Benn, qui utilisent leur taille et leur portée pour garder la rondelle loin de l’adversaire.

«En regardant les meilleurs de la ligue, on constate qu’ils ont tous certaines habiletés qui les distinguent des autres joueurs, a expliqué Dubois. Si je peux exceller dans certains aspects du jeu, ce sera bon pour moi et pour l’équipe. La protection de rondelle est l’un de ces aspects.»

«Des gars comme eux, tu le sais que physiquement, ce sera difficile de les tenir éloignés de la rondelle. Ils ont une longue portée, ils sont intelligents et ça leur donne la seconde de plus pour créer un jeu ou trouver le joueur dans l’ouverture», a poursuivi Québécois de 6 pi et 3 po et 218 lb.

Plus de constance

Auteur de 61 points, dont 27 buts la saison dernière, Dubois souhaite également être plus constant cette année.

«Je ne suis pas celui qui inscrit le plus de points et de buts. Je crois que je fais bien plus que ça», a dit Dubois.

«Mon style de jeu n’est pas le plus spectaculaire ou le plus agréable pour celui qui regarde un match de hockey une première fois, mais c’est ce que je suis en tant que joueur. Aider l’équipe à gagner, c’est mon travail.»