Deux Québécois échangés l'un contre l'autre!

Les Sharks de San Jose ont envoyé le gardien Antoine Bibeau à l’Avalanche du Colorado, vendredi, obtenant en retour le défenseur Nicolas Meloche.

Ayant disputé deux rencontres dans l’uniforme des Maple Leafs de Toronto en 2016-2017, Bibeau a passé la dernière saison avec le Barracuda de San Jose, dans la Ligue américaine. Le gardien de 25 ans a présenté une fiche de 16-18-3, une moyenne de buts alloués de 2,89 et un taux d’efficacité de ,904.

Le natif de Victoriaville est un ancien des Foreurs de Val-d’Or et des Islanders de Charlottetown, notamment, dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec.

De son côté, Meloche a totalisé 55 matchs chez les Eagles du Colorado, filiale de l’Avalanche, lors de la plus récente campagne. Il a inscrit six buts et 15 mentions d’aide pour 21 points. Le patineur de 22 ans n’a pas encore joué une seule partie dans la Ligue nationale, lui qui a évolué avec le Drakkar de Baie-Comeau, les Olympiques de Gatineau et les Islanders dans les rangs juniors.