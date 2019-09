Crosby: retour sur un passage marquant à Rimouski

Le moins que l’on puisse dire, c’est que Sidney Crosby a marqué les esprits à Rimouski.

À l’occasion du retrait du numéro 87 de l’ancienne vedette de l’Océanic, vendredi, le journaliste de TVA Sports Mikaël Lalancette retourne dans le passé et revient sur le passage de Crosby dans le Bas-Saint-Laurent entre 2003 et 2005. Voyez son reportage dans la vidéo ci-dessus.

Avant de devenir une étoile de la LNH avec les Penguins de Pittsburgh, «Sid the Kid» a amené la coupe du Président à l'Océanic en 2005. Il est aussi devenu le seul joueur de l'histoire de la Ligue canadienne de hockey (LCH) à être sacré joueur par excellence deux ans d'affilée, et ce, à 16 et à 17 ans.

Classé au troisième rang du prestigieux top 50 des meilleurs joueurs de tous les temps de la LHJMQ tel que déterminé par un panel d'experts dans le cadre des célébrations du 50e anniversaire du circuit tenues l’an dernier, Crosby a amassé un total de 303 points lors de son séjour junior.

Le natif de Cole Harbour, en Nouvelle-Écosse, a été le tout premier choix au repêchage de la LHJMQ en 2003.

L'attaquant n'a pas mis de temps avant d'impressionner la galerie, lui a qui inscrit un tour du chapeau à son premier match dans le junior majeur. Ce n'était que le début d'une grande carrière junior.