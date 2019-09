Arslanbek Makhmudov : le calme avant la tempête

C’est dans le calme qu’Arslanbek Makhmudov et Julian Fernandez ont eu rendez-vous au Cabaret du Casino de Montréal pour la pesée officielle en vue du combat de samedi.

Le champion WBC continental des Amériques des poids lourds a même offert une chaude poignée de main à son rival mexicain après avoir fait osciller la balance à 262,8 livres.

Face à Hernandez (13-1-0, 10 K.-O.), qui a gagné ses deux derniers duels par K.-O., Makhmudov (8-0-0, 8 K.-O.) aura l’occasion de s'approprier la ceinture NABF.

Au préalable, le boxeur d’Eye of the Tiger Management devait affronter Tshibuabua Kalonga (9-0, 5 K.-O.), champion d’Afrique, mais le Congolais n’a pu obtenir son visa dans les délais requis et il a dû déclarer forfait.

«Il y avait eu une adaptation technique et stratégique à faire. Il nous restait deux semaines, donc ce n’est pas la fin du monde, a commenté l’entraîneur Marc Ramsay à TVA Sports, peu après la pesée.

«On a eu un certain travail à effectuer, car ce n’est pas le même type de boxeur. C’est le même niveau de boxeur, mais pas le même style.»

Le fait d’avoir un enjeu au combat représente une motivation supplémentaire pour Makhmudov.

«Quand Camille nous a annoncé que le titre NABF était ajouté, on était content. C’est un problème, mais c’est un beau problème.»

Mathieu Germain, Lexson Mathieu et Artur Ziyatdinov seront aussi en action samedi soir.

Voyez les commentaires de Marc Ramsay dans la vidéo, ci-dessus.