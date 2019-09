Aaron Judge, toujours le plus populaire

Pour une troisième année consécutive, le chandail du voltigeur des Yankees de New York Aaron Judge est le plus populaire chez les amateurs, ont annoncé vendredi le baseball majeur et l’Association des joueurs.

Les chandails de Bryce Harper, des Phillies de Philadelphie, et de Cody Bellinger, des Dodgers de Los Angeles, arrivent aux deuxième et troisième rangs parmi les jerseys les plus vendus via MLBShop.com depuis le début de la saison. Ceux de Javier Baez, des Cubs de Chicago, et de Christian Yelich, des Brewers de Milwaukee, sont quatrième et cinquième.

À LIRE AUSSI: 300 longues balles pour les Twins!

Yelich a connu un gain de popularité impressionnant cette année, lui qui ne faisait même pas partie de cette liste de 20 joueurs en 2018. Pour sa part, Bellinger est passé du 15e au troisième rang. Ronald Acuna fils a également progressé dans la liste, passant de la 20e à la sixième place en un an.

Neuf équipes différentes sont représentées dans le top 10. Le palmarès complet comprend 10 joueurs d’avant-champ, sept voltigeurs, deux lanceurs et un receveur.

Top 20 des chandails les plus populaires dans le baseball majeur:

1. Aaron Judge, Yankees

2. Bryce Harper, Phillies

3. Cody Bellinger, Dodgers

4. Javier Baez, Cubs

5. Christian Yelich, Brewers

6. Ronald Acuna fils, Braves

7. Mookie Betts, Red Sox

8. Jose Altuve, Astros

9. Mike Trout, Angels

10. Anthony Rizzo, Cubs

11. Yadier Molina, Cardinals

12. Clayton Kershaw, Dodgers

13. Alex Bregman, Astros

14. Pete Alonso, Mets

15. Freddie Freeman, Braves

16. Kris Bryant, Cubs

17. Francisco Lindor, Indians

18. Paul Goldschmidt, Cardinals

19. Jacob deGrom, Mets

20. George Springer, Astros