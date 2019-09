À TVA Sports 2: Stingers 3 - Carabins 9

Il y a un match de football universitaire en ce moment à TVA Sports 2. Deux des trois équipes montréalaises du Réseau du sport étudiant du Québec (RSEQ), les Stingers de Concordia et les Carabins de l’Université de Montréal, s’affrontent au CEPSUM.

Suivez tous les développements ici. Au 3e quart, les Carabins mènent 9-3.

Après quatre matchs, les Carabins ne pourraient pas être mieux placés. Ils affichent un dossier de 4-0 et ont battu le Rouge et Or de l’Université Laval pour la première fois depuis le 9 septembre 2017.

Quant aux Stingers, ils ont signé la semaine dernière une première victoire en un an, alors qu’ils ont gagné 37-35 contre le Vert & Or de l’Université de Sherbrooke.