Un porteur de ballon des Packers évacué sur une civière

Jamaal Williams, des Packers de Green Bay, a été évacué du match contre les Eagles de Philadelphie sur une civière, jeudi. Après avoir été frappé à la tête par Derek Barnett, le porteur de ballon était demeuré inerte sur le terrain.

Ensuite transporté à l’hôpital par ambulance, Williams était alerte et en mesure de bouger les extrémités de ses membres, selon ce qu’a rapporté le réseau ESPN. Au moment d’écrire ces lignes, on évaluait son cas pour des blessures à la tête et au cou.

Derek Barnett somehow allowed to stay in the game after this hit on Jamal Williams pic.twitter.com/RQt5OOTp4x