Shapovalov passe en quart de finale

Denis Shapovalov a obtenu sa place en quart de finale du tournoi de Chenghu, en Chine, en défaisant l’Américain Bradley Klahn en trois manches de 3-6, 6-3 et 7-6(3), dans la nuit de mercredi à jeudi.

Le Canadien, huitième tête de série et 34e joueur mondial, aura eu besoin de plus de 2 heures pour vaincre son adversaire.

Au final, Shapovalov a réalisé 13 as et commis six doubles fautes. Bradley Klahn a quant à lui claqué sept as et commis deux doubles fautes.

Shapovalov a ainsi gagné sa place en quart de finale. Il affrontera le vainqueur du match qui oppose l’Américain John Isner et le Biélorusse Egor Gerasimov.

Son compatriote Félix Auger-Aliassime disputé presque au même moment son match de deuxième tour du tournoi de Chengdu, pour lequel il avait obtenu un laissez-passer.

Occupant la 20e place au monde, le Québécois, deuxième tête de série, s’est incliné en trois manches de 6-4,6-7(5) et 6-4 face au Portugais Joaso Sousa.

Au terme d’un match de deux heures, Auger-Aliassime aura tout de même totalisé 22 as et commis 2 doubles fautes.