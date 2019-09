Les Remparts, les futurs Huskies de 2018-2019?

Ce sont des Remparts invaincus qui vont disputer leur premier match à domicile de la saison au Centre Vidéotron.

À LIRE AUSSI: Guy Lafleur opéré avec succès

À LIRE AUSSI: Jonathan Drouin à pic devant les journalistes

Les Diables Rouges présentent un nouveau visage cette année avec plusieurs jeunes joueurs prometteurs, dont l’attaquant James Malatesta ainsi que le Japonais Yu Sato, de quoi faire rêver plusieurs partisans de Québec. De plus, Malatesta a répondu présent lors de la première rencontre du calendrier régulier face aux Tigres de Victoriaville avec deux buts.

Voyez le reportage de Stéphane Turcot ci-dessus.

Pour le nouveau capitaine des Remparts, Félix Bibeau, la jeune troupe de Patrick Roy lui fait penser à celle des Huskies de Rouyn-Noranda à ses débuts chez les juniors, équipe qui a mis la main sur la Coupe du Président et la Coupe Memorial quelques saisons plus tard.

«Nous étions plusieurs jeunes joueurs au début en Abitibi, a lancé Bibeau. C’est pareil ici, mais on a encore plus de talent brut. Je suis certain que Québec va connaître beaucoup de succès dans les prochaines années.»

«On a eu une bonne semaine de pratique, ça ne garantit pas des victoires, mais on est quand même content où on est présentement», a-t-il mentionné.