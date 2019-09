Les Blue Bombers perdent leur quart pour le reste de la saison

La saison du quart-arrière des Blue Bombers de Winnipeg Matt Nichols est terminée, a annoncé l’organisation manitobaine jeudi.

Blessé à l’épaule depuis la dixième semaine d’activité, le pivot a dû être remplacé par Chris Streveler lors des quatre dernières rencontres, notamment celle contre les Alouettes de Montréal, samedi dernier.

«Matt a suivi avec diligence un processus de réadaptation pour éviter une intervention chirurgicale qui aurait mis fin à sa saison et pour sauter de nouveau sur le terrain, a déclaré l’entraîneur-chef des Bombers, Mike O’Shea. Après une période de réadaptation prudente de six semaines, l’équipe médicale a décidé qu’une intervention chirurgicale serait nécessaire, et que Matt ne pourrait pas revenir au jeu cette saison. Nichols a été opéré avec succès cet après-midi [jeudi].»

En neuf rencontres cette saison, Nichols a obtenu 1936 verges et lancé 15 passes de touché, ce qui lui conférait, au moment de sa blessure, le premier rang dans la Ligue canadienne de football (LCF). Membre des Blue Bombers depuis 2015, l’Américain est un vétéran de huit saisons dans la LCF.

Les Blue Bombers (9-4) sont présentement à égalité au premier rang de l’Association Ouest de la ligue et devront batailler durement pour conserver leur rang, avec cinq rencontres à disputer.