Domingue en a gros sur le cœur

Pour la première fois depuis trois semaines, Louis Domingue s’est entraîné sur la glace, jeudi.

Retranché par le Lightning de Tampa Bay et ignoré au ballotage la semaine dernière, le portier de 27 ans a sauté sur la glace après l’entraînement de l’équipe en compagnie de deux réservistes du Crunch de Syracuse, de l’entraîneur des gardiens et du portier Mike Condon qui se retrouve dans une situation identique.

«Je ne suis pas content d’être ici, mais ça ne changera pas le gars que je suis, a assuré Domingue. Je vais continuer de travailler fort et peaufiner les petits détails afin d’être au sommet de mon jeu. Je suis frustré de la situation et c’est compréhensible que je le sois, mais je ne cherche pas d’excuse et je ne m’apitoie pas sur mon sort.»

Domingue a été exclu du camp du Lightning. «J’ai fait tout ce qu’on m’avait demandé pendant la saison morte et je suis dans la meilleure forme de ma carrière, a-t-il raconté. J’ai participé à un camp en altitude à la fin août à Vail au Colorado avec quelques-uns des meilleurs joueurs de la LNH afin de me préparer pour le camp de Lightning. Les plans ont toutefois changé, et on m’a tenu à l’écart. C’est frustrant, très frustrant. L’équipe ne voulait pas prendre le risque que je me blesse et qu’elle ne puisse pas me placer au ballotage.»

Domingue a passé quelques jours de plus en Floride avant de se pointer à Syracuse, car il espérait qu’une transaction puisse se matérialiser.

«Certaines équipes étaient intéressées, et je voulais faciliter la logistique si une transaction était survenue, mais mon salaire (1 150 000 $) était un peu trop élevé pour leur masse salariale», a-t-il expliqué.

«Quant au ballotage, il n’y a pas un joueur qui a été réclamé. Je suis donc ici, et ça ne donne rien de me poser des questions sur les raisons qui ont motivé la décision du Lightning. Je dois plutôt me demander comment je peux sortir d’ici.»

Décision dure à comprendre

Le plan de match de Domingue a été chamboulé, cet été, quand le Lightning a acquis le gardien Curtis McElhinney sur le marché des joueurs autonomes en provenance de la Caroline où il a signé 20 victoires l’an dernier en 33 départs.

«Je n’ai pas compris leur décision et je ne la comprends toujours pas, a débité l’ancien portier des Remparts de Québec. Avec la contribution de mes coéquipiers, j’ai accompli de belles choses l’an dernier. Ma fiche de 21 victoires et cinq revers ne laissait aucun doute. Peu importe l’équipe, personne ne peut t’enlever tes 21 victoires, dont la majorité a été acquise à l’étranger. Le Lightning avait d’autres choses en tête.»

«Quand j’ai signé un contrat de deux ans à l’été 2018, j’ai opté pour la sécurité de ma famille, poursuit le papa de deux jeunes enfants. Je croyais que j’allais avoir besoin de deux ans pour prouver que je pouvais être un gardien numéro un dans la LNH. Mon plan a changé drastiquement, et je me suis fait couper en quelque sorte l’herbe sous le pied.»

L’entraîneur-chef Benoît Groulx n’a pas encore statué sur la façon dont il utilisera ses quatre gardiens.

«J’y vais une journée à la fois, mais je sais que je peux aider l’équipe de plusieurs façons comme je l’ai fait il y a deux ans, a indiqué Domingue. Il y a plusieurs bons gardiens, mais je pense que je suis le meilleur dans la LAH. Je dois bien jouer pour le prouver. Je ne veux rien enlever à la LAH, mais ce n’est pas ici que je vais prouver que je suis un gardien numéro un dans la LNH.»

Débuts chez les pros pour Abbandonato

Meilleur marqueur de la LHJMQ la saison dernière, Peter Abbandonato donne ses premiers coups de patin dans les rangs professionnels.

L’ancien attaquant étoile des Huskies de Rouyn-Noranda a apprécié son expérience au camp des recrues du Lightning de Tampa Bay. «J’ai débuté sur le 4e trio et j’ai terminé sur le 2e tout en évoluant sur le jeu de puissance et en désavantage numérique, a-t-il indiqué. J’ai gagné la confiance des entraîneurs même si je n’ai pas joué de partie présaison.»

Abbandonato vit une période d’adaptation. «La vitesse du jeu est vraiment plus grande, a-t-il souligné. On a moins d’espace et on doit savoir quoi faire avec la rondelle. Il y a eu un peu d’adaptation à faire, mais ça va bien. Je me sens mieux avec la vitesse et le rythme du jeu.»

«Présence rassurante»

Des objectifs pour ses débuts pros ? «Je n’ai pas d’objectifs de points», a indiqué celui qui a souffert d’une mononucléose l’an dernier pendant les séries éliminatoires, mais qui est revenu au jeu lors du deuxième match de la finale de la Coupe du Président face aux Mooseheads de Halifax après un arrêt de 21 jours.

«Je vise seulement la victoire. Lors des parties présaison, je veux utiliser mes habiletés offensives.»

Signé comme agent libre en juin dernier, Abbandonato a retrouvé un visage familier à Syracuse. Entraîneur adjoint avec le Crunch, Gilles Bouchard a dirigé le centre de 5 pi 10 po et 194 livres pendant trois saisons avec les Huskies. «Sa présence est rassurante. Il sait ce que je peux faire. C’est le fun de jouer pour lui de nouveau.»

Que pense Bouchard de l’adaptation de son ancien protégé ? «C’est un joueur intelligent et il progresse bien, a-t-il indiqué. Ce n’est pas un joueur qui a une très grande faiblesse. C’est un gars qui peut jouer offensivement et défensivement.»