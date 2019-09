Crosby a demandé l'aide de Kristopher Letang

Même s’il connait Sidney Crosby depuis 14 ans, le défenseur des Penguins de Pittsburgh Kristopher Letang demeure en admiration devant l’éthique de travail de son capitaine.

Le Québécois a par ailleurs ajouté que le vétéran de 32 ans a toujours fait preuve d’un leadership irréprochable.

«C’est incroyable ce que Sid peut amener dans un vestiaire. Il invite les jeunes joueurs à aller manger chez lui et s'assure que chaque personne soit à l'aise, c’est ce qui m’épate le plus chez lui», a-t-il expliqué en entrevue à l’émission «JiC».

Crosby sera immortalisé à Rimouski, vendredi, alors que son numéro 87 sera hissé dans les hauteurs du Colisée Financière Sun Life. Letang a mentionné que l’ex-attaquant de l’Océanic lui a demandé de l’aide en vue de cette soirée spéciale.

«Il a voulu que je l’aide pour son discours en français, a lancé Letang en riant. C’est certain que cette soirée sera spéciale pour lui. Il est tellement content et fier de son passage à Rimouski.»

Des souvenirs de Crosby chez les juniors

Letang en a eu plein les bras à sa saison recrue dans la LHJMQ, surtout lorsqu’il fallait affronter les puissants «Nics».

«Je me souviens de ma première année junior avec les Foreurs. Nous étions une équipe en reconstruction et Rimouski avait une formation qui aspirait aux grands honneurs. Nous menions un match 5-1 contre Crosby après une période. Sidney s’était fâché et avait écopé d’une pénalité pour mauvaise conduite. Ça avait fouetté son équipe et ils nous avaient finalement battus au compte de 6-5.»

