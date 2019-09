United rame, Chelsea et Liverpool assurent

Manchester United a eu besoin des tirs au but pour battre le modeste club de Rochdale (D3), mercredi au 3e tour de la Coupe de la Ligue, alors que Chelsea et Liverpool ont assuré contre des «petits».

La titularisation de Pogba et le fait de jouer à domicile n'ont pas empêché les Red Devils de devoir attendre le milieu de la seconde période pour ouvrir le score par le jeune Mason Greenwood (1-0, 68e).

Mais Rochdale est revenu huit minutes plus tard au score (1-1, 76e).

Les hommes d'Ole Gunnar Solskjaer ont fait un sans-faute dans la séance des tirs au but alors que Rochdale a raté sa deuxième tentative, ouvrant les portes de huitièmes à ManU.

De son côté, Chelsea, même s'il n'a pas réussi à garder sa cage inviolée pour le 11e match consécutif contre une D4, Grimsby Town, n'a pas tremblé (7-1).

De même, dans un registre moins prolifique, Liverpool a assez facilement disposé de MK Dons (D3) par 2 à 0.

Dans un duel entre équipes de Premier League, Aston Villa est allé s'imposer à Brighton (3-1) et Wolverhampton, rejoint dans le temps additionnel par Reading (D2) a eu besoin des tirs au but pour se qualifier (1-1, 4-2 aux t.a.b).

Il y a tout de même eu trois surprises lors de la soirée, trois clubs de D3 ayant sorti des équipes de Premier League.

Oxford United a écrasé West Ham, 5e de Premier League, 4 à 0, Sunderland a mis une deuxième équipe de Premier League à son tableau de chasse en allant l'emporter 1 à 0 à Sheffield United après avoir fait tomber Burnley chez lui au tour précédent (1-3), et Burton Albion a disposé de Bournemouth 2-0.

Le Real passe devant

Très remanié par Zinédine Zidane, le Real Madrid a dompté Osasuna 2-0 mercredi pour les grands débuts du gardien français Alphonse Areola, prenant seul les commandes du Championnat d'Espagne devant l'Atlético, son prochain adversaire samedi dans le derby madrilène, tombeur de Majorque (2-0).

Avec un onze bis au stade Santiago-Bernabéu, le Real a battu le club de Pampelune sur deux belles frappes des jeunes Brésiliens Vinicius (36e) et Rodrygo (72e), lequel a fêté son premier but sous le maillot merengue, à seulement 18 ans.

Quant à Areola, arrivé en prêt au Real pour être la doublure du Belge Thibaut Courtois, il a réussi ses débuts: malgré une crampe en seconde période, le Français a semblé très serein, comme sur ce ballon capté à une seule main qui a impressionné le Bernabéu (34e) ou ce face-à-face gagné avec un attaquant adverse (44e).

Ce succès, conjugué au nul de l'Athletic Bilbao contre Leganés (1-1), permet au Real de s'installer seul en tête du classement: l'équipe de Zinédine Zidane est première avec 14 points, l'Atlético dauphin avec 13 points et ce duo de tête a déjà une petite avance sur le FC Barcelone (5e, 10 pts), qui a battu mardi Villarreal 2-1 mais a encore perdu sur blessure son capitaine Lionel Messi.

Le PSG trébuche à domicile

Le Paris Saint-Germain, une semaine après son exploit face au Real, a chuté à domicile contre Reims (2-0), mercredi lors de la 7e journée de Ligue 1 qui a aussi vu Lyon stagner et Saint-Etienne chuter dans la zone de relégation.

Le Champagne qui tâche: au sortir d'une semaine magnifiée par ses victoires contre le Real Madrid (3-0) et à Lyon (1-0), le PSG a chuté à domicile contre Reims, malgré la présence de Neymar.

Mais sans un exploit de sa superstar brésilienne, le PSG est paru trop désarmé en attaque, devant les absences d'Edinson Cavani, Kylian Mbappé et Mauro Icardi - Eric Maxim Choupo-Moting est sorti blessé durant le match. Les habituels remplaçants - Kurzawa, Paredes - qui ont joué n'ont pas non plus saisi leur chance, et les Parisiens subissent leur deuxième défaite de la saison.

C'est la première fois que les Parisiens perdent un match de Championnat à domicile depuis le 12 mai 2018. Et la première fois qu'ils ne marquent pas de but depuis le 19 mai 2018. L'entraîneur Thomas Tuchel se consolera avec la première place, que son équipe conserve contre Angers au bénéfice d'une meilleure différence de buts.

Reims, qui bat le PSG pour la deuxième fois de suite après sa victoire de l'an passé, remonte à la 8e place. Hassana Kamara (29e) et Boulaye Dia (94e) ont marqué les deux buts de cette soirée historique pour le Stade.