Une progression rapide pour Jakob Pelletier

Le Québécois Jakob Pelletier a vu sa carrière de hockeyeur franchir plusieurs étapes importantes au cours des derniers mois.

Non seulement le joueur des Wildcats de Moncton a été sélectionné au premier tour par les Flames lors du dernier repêchage de la LNH, mais en plus, il a participé à son premier camp d’entraînement professionnel avant de finalement obtenir un contrat d’entrée avec Calgary.

Le joueur de 18 ans a depuis été retourné à son équipe junior, mais il a pu le faire avec l’important contrat en poche.

«De finir sur une bonne note, c'était très plaisant», a indiqué le jeune homme, mercredi, en entrevue à l'émission «JiC».

Pelletier doit maintenant se concentrer sur la saison à venir dans la LHJMQ, et il aura notamment pour objectif de se faire une place au sein d’Équipe Canada junior. Qui plus est, d’autres Québécois comme Samuel Poulin et Nathan Légaré sont également sur les rangs pour représenter l’unifolié au Championnat mondial junior.

«De représenter ton pays à un tournoi de même, c'est quelque chose de très gros, a-t-il admis. Pour nous trois, ce serait un très bel objectif.»

«C'est une très bonne cuvée, a-t-il également mentionné. De pouvoir partager ça avec des bons "chums", c'est très plaisant.»

Voyez l’entrevue complète dans la vidéo ci-dessus.