Mathieu Germain vise l’élite mondiale

Le boxeur Mathieu Germain (17-0-1) s’approche tranquillement de son rêve. Le protégé d’Eye of the Tiger Management poursuit sa progression chez les poids super-légers et il pourrait bientôt recevoir un appel pour disputer un combat de championnat du monde.

«On est rendu dans le top 15 mondial et bientôt dans le top 10. Je vise un combat de championnat du monde l’année prochaine», a-t-il révélé à l’émission Les Partants, mercredi.

En attendant ce combat d’envergure, le pugiliste a rendez-vous avec le Mexicain Uriel Perez (18-4-0), ce samedi au Casino de Montréal, un adversaire qu’il refuse de prendre à la légère.

«C’est un gars qui cogne fort. Il n’est pas le genre de boxeur qui vient juste pour un chèque. Il a la "shot" pour t’envoyer au pays des rêves.»

Il s’agira d’un combat pour le moins particulier pour Germain, alors que sa conjointe a donné naissance à leur troisième fille il y a à peine quelques jours. D’ailleurs, quelques heures après l’arrivée de la petite, le boxeur a dû reprendre rapidement l’entraînement.

«J’ai passé une nuit blanche et ma fille est née à midi le lendemain. Deux ou trois heures plus tard, je m’en retournais au gym. J’ai quand même précisé au médecin que je n’allais pas chez ÉconoFitness! C’est mon travail et je n’ai pas le choix!»

Le Cabaret du Casino de Montréal sera l’hôte de deux galas de boxe présentés par Eye of the Tiger Management cette semaine. Steven Butler, Batyr Jukembayev, Kim Clavel et Raphaël Courchesne monteront sur le ring jeudi. Deux jours plus tard, Arslanbek Makhmudov sera la tête d’affiche d’un second gala qui mettra également en vedette Mathieu Germain, Lexson Mathieu et Sébastien Roy.

Voyez l’entrevue complète de Mathieu Germain à l’émission Les Partants dans la vidéo ci-dessus.