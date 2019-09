Bouchard ne rêve pas à Suzuki et Poehling

Si la perspective de travailler avec des espoirs talentueux comme Nick Suzuki et Ryan Poehling semble alléchante, l’entraîneur-chef du Rocket de Laval, Joël Bouchard, ne tient pas à voir ces joueurs cette année.

En entrevue à l’émission «JiC» mercredi, le pilote du club-école des Canadiens de Montréal a fait savoir qu’il ne vivrait pas de déception si les attaquants Suzuki et Poehling, ou même le défenseur Cale Fleury, se taillaient une place dans la grande ligue.

«Quand tu acceptes de faire le saut chez les professionnels, tu le fais soit dans la Ligue nationale ou dans la Ligue américaine. La journée où tu décides de faire le saut, tu dois être honnête par rapport à ce que tu recherches et les attentes que cela implique, a expliqué Bouchard. La Ligue nationale est une ligue de performance. Claude Julien se soucie de la performance, moi je me préoccupe de la performance et du développement.

«Si Claude et Marc [Bergevin] ont besoin d’un joueur qui va les aider à gagner – et on a vu l’an passé comment un match et deux points sont importants au classement –, il n’y a aucun problème. Au contraire, je vais être content. Si je commence à essayer de gérer ça ou à penser pour [les joueurs], je ne fais pas ma "job".»

Les devoirs ont été faits

Malgré les aspects à améliorer, le pilote retient que l’effort de sa troupe était admirable lors de sa première saison à la barre du Rocket.

«Sur le plan de l’engagement, c’était extraordinaire, a-t-il mentionné. Il y a tellement de matchs l’an passé où j’ai été obligé de dire aux gars : "Quel match on a joué! On était la meilleure équipe sur la glace." Il y a eu un manque d’opportunisme, peut-être un manque de finition et d’expérience.

«On était l’équipe la plus jeune de la Ligue américaine. J’en parlais avec Marc, et c’était parfait comme ça parce qu’on a donné la chance à Cale Fleury, à Jake Evans et à Alex Belzile d’avoir une place de premier plan. C’était parfait pour lancer un programme de développement.»

L'an dernier, Bouchard partait de zéro avec un tout nouveau groupe, mais la réalité est maintenant tout autre. Les joueurs sont arrivés cette fois avec plus de millage, dans de meilleures dispositions pour amorcer la prochaine campagne.

«Je les ai rencontrés à la fin de l’année, a raconté Bouchard. Je leur ai dit : "Ce n’est pas assez bon. Il faut que tu fasses tes devoirs cet été. Tu as juin, juillet et août, vas travailler. Assure-toi que, tous les matins, tu te lèves, tu aies ta boite à lunch et tu fasses tes devoirs." Les joueurs l’ont fait cet été et tu vois la différence.»

De l’amour pour les jeunes d’aujourd’hui

Bouchard n’adhère pas aux stéréotypes associés aux milléniaux – voulant notamment qu’ils soient plus capricieux et difficiles à diriger qu’à l’époque.

«Les gens sont durs avec la génération d’aujourd’hui. Moi, je les adore, honnêtement. Ils sont extraordinaires. Ils sont travaillants et ils veulent bien faire. Ils se mettent beaucoup de pression. Ils veulent avoir du succès dans la vie, il faut juste leur laisser la chance de s’exprimer», a fait valoir l'entraîneur.

Voyez l’entretien complet avec Joël Bouchard dans la vidéo ci-dessus.