Tottenham humilié par un club de quatrième division

Tottenham a été sorti aux tirs au but dès le troisième tour de la Coupe de la Ligue anglaise, mardi, par Colchester, une équipe de quatrième division, alors qu'Arsenal et Manchester City on assuré sans forcer.

Mauricio Pochettino avait décidé de faire tourner pour ce match qui semblait ne devoir être qu'une formalité; mal lui en a pris.

Totalement en manque d'inspiration, les Spurs ont été tenus en échec 0-0 à la fin du temps réglementaire et aux tirs au but, c'est l'équipe de D4 qui a été la plus adroite pour créer une énorme sensation (0-0, 4-3 t.a.b.).

Une autre équipe de D4 verra les huitièmes de finale puisque Crawley a obtenu lui aussi sa qualification en sortant Stoke (deuxième division) 1 -1 et 5 tirs au but à 4.

Pour le reste, la logique a été respectée.

Très rajeuni, avec cinq joueurs de 22 ans ou moins sur le terrain au coup d'envoi, Arsenal n'a, lui, pas tremblé face au club entraîné par Sabri Lamouchi, Nottingham Forest (D2), l'emportant 5-0 sans voir concédé d'occasion digne de ce nom.

Le Brésilien Gabriel Martinelli (31e minute, 90e+2), Rob Holding (71e), Joe Willock (77e) et Reiss Nelson (84e) ont été les buteurs.

Scénario encore plus simple pour Manchester City qui avait déjà fait la différence à la pause (3-0) chez une autre équipe de Championship, Preston North End grâce à Raheem Sterling (19e), Gabriel Jesus (35e) et un but contre son camp (42e) du club du Lancashire.

Les pensionnaires de Premier League Leicester, Southampton, Everton et Watford se sont tous qualifiés contre des équipes de rang inférieur.

Résultats

Arsenal - Nottingham Forest (D2): 5-0

Colchester U. (D4) - Tottenham: 0-0, 4-3 aux t.a.b.

Crawley Town (D4) - Stoke (D2): 1-1, 5-4 aux t.a.b.

Luton Town (D2) - Leicester: 0-4

Portsmouth (D3) - Southampton: 0-4

Preston NE (D2) - Manchester City: 0-3

Sheffield W. (D2) - Everton: 0-2