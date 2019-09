Nico Hischier est prêt à prendre plus de place

Nico Hischier s’apprête à entamer sa troisième saison dans la Ligue nationale de hockey (LNH) et il juge que le temps est venu pour lui de devenir un des meneurs des Devils du New Jersey.

«Je veux passer à la prochaine étape et être plus à l’aise dans cette ligue, a indiqué le joueur de centre de 20 ans au site de la LNH. Je veux devenir un leader au sein de cette équipe et l’aider à gagner.»

«Ce sera ma troisième année ici et je commence à connaître tout le monde et à savoir ce que je dois faire, a-t-il ajouté. C’est donc le temps d’améliorer tous les aspects de mon jeu. Je veux devenir un meilleur joueur et, évidemment, atteindre les séries.»

Hischier a amassé 17 buts et 30 mentions d’aide pour 47 points en 69 sorties la saison dernière. À sa première campagne dans la LNH, en 2017-2018, il avait obtenu 52 points.

Conseils pour Hughes

Sélectionné au premier rang du repêchage de 2017, Hischier sait ce qui attend Jack Hughes, le premier choix au total en 2019, cette saison. Il a d’ailleurs quelques conseils pour son jeune coéquipier.

«Tu dois te concentrer sur ton jeu le plus possible, a-t-il expliqué. Tu dois écouter les gens dans le vestiaire et tes entraîneurs et essayer d’ignorer le reste. Ce n’est pas facile, mais c’est ce que j’ai fait à ma première année et cela a plutôt bien fonctionné.»

Du renfort

Les Devils n’ont participé aux séries qu’une fois au cours des sept dernières campagnes. La formation du New Jersey a toutefois été très active pendant la saison morte dans l’espoir de changer cette tendance.

Hischier est d’ailleurs excité à l’idée de partager la glace avec P.K. Subban et Nikita Gusev, acquis dans des transactions, ainsi qu’avec Wayne Simmonds, embauché sur le marché des joueurs autonomes.

«Sur papier, nous avons une meilleure équipe que l’an dernier, a affirmé le Suisse. C’est agréable d’être dans un environnement aussi compétitif et de partager la glace avec d’excellents joueurs, peu importe au sein de quel trio vous évoluez.»