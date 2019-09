Nick Suzuki en bonne posture

Publié aujourd'hui à 07h26

Il fallait s’y attendre. En accordant, au cours de l’été, des contrats à Jordan Weal, Nate Thompson, Charles Hudon, Phil Varone, Nick Cousins et Riley Barber, les Canadiens savaient qu’ils se retrouveraient avec un surplus d’attaquants.

De plus, on savait que de jeunes espoirs frapperaient à la porte. C’est exactement ce qui se passe.

À moins d’une transaction, il y a, selon moi, 9 attaquants indélogeables. C’est le cas des Tatar, Danault, Gallagher, Drouin, Domi, Byron, Lehkonen, Kotkaniemi et Armia. Ensuite, Claude Julien a dit publiquement qu’il aimait la polyvalence de Jordan Weal et je peux aussi vous dire que l’entraîneur-chef du Tricolore apprécie la fiabilité et l’efficacité de Nate Thompson.

On est rendu à 11 attaquants.

Ainsi, Nick Suzuki, Ryan Poehling (qui est blessé), Hudon, Cousins, Matthew Peca, Dale Weise et Varone vont se battre pour les derniers postes. Ce sont donc 7 attaquants qui bataillent pour deux postes. Ils seraient trois si on décidait d’y aller avec 14 attaquants.

Nick Suzuki à Montréal

Comme vous, j’ai été séduit par Nick Suzuki.

Intelligent, habile et créatif, Suzuki s’est démarqué. Que ce soit à l’aile ou au centre, il a trouvé une façon de faire parler de lui à chacun des matchs préparatoires qu’il a disputés.

Selon moi, Suzuki mérite d’amorcer la saison à Montréal. Et si ce n’était que de moi, je lui ferais une place sur les deux premiers trios.

Suzuki est un vent de fraîcheur. Un peu comme Brendan Gallagher l’était à son année recrue. Tout comme Suzuki, Gallagher avait aussi 20 ans en 2013.

Je juge que Suzuki pourrait apporter une étincelle et beaucoup de dynamisme à l’attaque des Canadiens. Je ne dis pas qu’il va transporter le CH sur ses épaules. Je dis simplement qu’il peut donner un élément de créativité à la formation montréalaise.

Il peut le faire à égalité, en avantage ou en désavantage numérique. Suzuki est efficace en raison de sa compréhension du jeu et de son sens des responsabilités. Des qualités recherchées par Claude Julien.

Que ce soit avec Phillip Danault ou Max Domi comme joueur de centre, je suis persuadé que Suzuki peut avoir un impact favorable. Étant droitier, il peut aussi prendre des mises en jeu lorsqu’il se retrouvera sur son côté fort. Je vous rappelle que Danault et Domi sont gauchers. Avec Suzuki, Claude Julien aurait une autre option sur les mises en jeu.

Dans mon échiquier, je vois Tatar, Danault, Gallagher et Domi assurément sur les deux premiers trios et comme je l’ai écrit plus haut, j’ajoute Suzuki. Même si Jesper Kotkaniemi connaît des ennuis depuis le début du camp, on va lui donner du temps et il se retrouvera ainsi au centre du troisième trio pour amorcer la saison.

Donc, en faisant jouer Suzuki dans le top 6, on pourrait aussi créer une compétition saine à l’interne. Ainsi, soit Drouin, soit Byron, soit Lehkonen ou soit Armia se retrouveraient sur le quatrième trio.

Claude Julien pourrait se retrouver devant un heureux problème.