Kotkaniemi et Drouin: «peut-on arrêter cette folie?»

Les attaquants des Canadiens de Montréal Jesperi Kotkaniemi et Jonathan Drouin sont-ils bien utilisés par l'entraîneur-chef Claude Julien?

Selon Jean-Charles Lajoie, la réponse est clairement non et Julien a un examen de conscience à faire par rapport à cela.

«Kotkaniemi peut générer de l'attaque, il faut le réaliser, a-t-il dit à JiC. Quand on réalise ça, on arrête la folie des jumeaux siamois Kotkaniemi et Armia. Comment peut-il être vissé à Joel et qu'on ne semble pas trouver la combinaison pour débarrer le cadenas. Kotkaniemi n'atteindra jamais son plein potentiel avec Armia.»

Et en ce qui concerne Drouin, Lajoie va encore plus loin.

«Pourquoi Jonathan Drouin, dans un dédale complet hier soir [contre les Maple Leafs de Toronto], sort de là avec le plus faible temps d'utilisation de tous les joueurs du Canadien? Pourquoi doit-il gérer ça à ce moment-ci? A-t-il vraiment besoin de ça?, s'est-il demandé.

«Est-ce que Claude Julien rêve de le diriger longtemps avec le Canadien? En veut-il encore seulement un peu, moyennement, beaucoup? Certainement pas passionnément. Et le cas échéant, peut-il communiquer ses états d'âme au sujet du no 92 à son directeur général au plus vite?»

Voyez les propos de Jean-Charles Lajoie au sujet des deux attaquants dans la vidéo ci-dessus.