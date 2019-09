Drouin et Kotkaniemi : «Attendons»

Depuis le début du camp d’entraînement du Canadien, Jonathan Drouin et Jesperi Kotkaniemi tardent à retrouver leur niveau de jeu habituel.

Lundi soir face aux Marlies Maple Leafs, les deux attaquants ont terminé la rencontre avec une fiche de moins 1. Seul Drouin est parvenu à diriger un maigre tir au but.

Selon notre analyste Louis Jean, il ne faut pas s’inquiéter trop rapidement.

«Oui, on veut en voir plus et on s’attend à plus, mais je sais qu’ils font tout pour être à la hauteur des attentes. On s’en reparle dans une semaine ou deux», a-t-il expliqué à l’émission Les Partants, mardi.

En ce qui concerne Kotkaniemi, Louis est persuadé que le jeune homme sera en mesure de se remettre sur les rails prochainement.

«C’est certain qu’on voudrait le voir dominer. L’an dernier, je voyais un adolescent, et là, je vois un homme. Il doit être meilleur et il doit être capable de marquer sur la route. Je ne suis pas prêt à peser sur le bouton panique.»

Si certains critiquent l’éthique de travail de Jonathan Drouin en matchs préparatoires, notre analyste croit que le numéro 92 a simplement besoin d’ajustements.

«Est-ce que c’est convaincant? Non. Par contre, je vois un joueur qui est sérieux et qui est préparé. Il tente de tout mettre en œuvre pour être fin prêt lorsque ça va commencer pour vrai le 3 octobre.»

Voyez l’analyse complète de Louis Jean dans la vidéo ci-dessus où il est aussi question du cas des Jets de Winnipeg et du retrait du chandail de Sidney Crosby par l’Océanic de Rimouski.