Craig MacTavish ne fait que passer dans la KHL

Le règne de l’entraîneur-chef Craig MacTavish avec le Lokomotiv de Yaroslavl, dans la Ligue continentale de hockey (KHL), a été de courte durée.

En effet, la formation russe a montré la porte de sortie à l’ancien pilote des Oilers d’Edmonton après seulement huit rencontres. Lors de celle-ci, le Lokomotiv a maintenu un dossier de 3-5.

Avant d’être embauché dans la KHL en mai dernier, MacTavish a occupé plusieurs chaises dans l’organisation de l’Alberta. En plus d’être DG (2013-2015), il a été entraîneur-chef (2000-2009), vice-président (2012) et vice-président des opérations hockey (2015-2019).

L’homme de 61 ans a également disputé 18 saisons comme joueur dans la Ligue nationale de hockey.

Il a amassé 213 buts et 267 mentions d’aide pour 480 points en 1093 parties avec les Oilers, les Bruins de Boston, les Rangers de New York, les Flyers de Philadelphie et les Blues de St. Louis