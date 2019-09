Ça va brasser au Casino cette semaine!

Les amateurs montréalais de boxe seront servis, cette semaine, alors qu’Eye of the Tiger Management (EOTTM) tiendra deux galas en trois jours au Casino de Montréal.

Plusieurs des boxeurs impliqués joueront gros : c’est que EOTTM entend organiser un gros gala le 7 décembre au Centre Bell et les pugilistes qui se démarqueront lors des deux événements de cette semaine pourraient y gagner leur place.

Le premier des deux galas aura lieu jeudi soir. La vedette, ce sera le Montréalais Steven Butler (27-1-1, 23 K.-O.). Le poids moyen de 24 ans se mesurera au Mexicain Paul Valenzuela fils (24-8-0, 16 K.-O), un bagarreur coriace qu’il connaît déjà pour l’avoir affronté à l’entraînement.

«C'est un gars compliqué, si tu ne suis pas la stratégie, il va te faire mal paraître», a observé l’entraîneur de Butler, Jean-François Bergeron, au sujet du Mexicain.

«Ce qu'on veut travailler avec Steven, c'est justement de rester dans la stratégie, a poursuivi Bergeron. S'il se fait frapper, parce qu'il va se faire frapper (...) on veut qu'il soit capable de garder le contrôle de ses émotions.»

Makhmudov en mode destruction

De plus en plus populaire auprès des amateurs d’ici en raison de sa puissance dévastatrice, le poids lourd russe Arslanbek Makhmudov (8-0-0, 8 K.-O.) sera quant à lui la tête d’affiche du gala de samedi après-midi.

L’assommeur de 30 ans a su il y a une semaine et demie qu'il changeait d'adversaire et qu'il allait finalement affronter le Mexicain Julian Fernandez (13-1-0, 10 K.-O.). Makhmudov a développé l’habitude de réduire ses adversaires en purée en quelques minutes depuis ses débuts chez les pros et il n’entend pas changer de tactique.

«Je connais mon travail : je dois y aller pour la destruction afin de l’emporter, c’est ma façon de faire et c’est important», a subtilement indiqué le colosse.

La ceinture NABF des lourds sera à l’enjeu lors de ce combat.

D’autres boxeurs feront face à d’importants défis lors de ces galas. Le Kazakh Batyr Jukembayev (16-0-0, 13 K.-O.), qui se battra jeudi, aura fort à faire devant le vétéran mexicain Miguel Vazquez (41-8-0, 15 K.-O.).

Jukembayev, l’un des meilleurs espoirs d’EOTTM, a passé les dernières semaines en Russie avec son nouvel entraîneur Andrei Bupas.

«Je crois en mon entraîneur et j’ai eu un très bon camp d’entraînement, a expliqué le boxeur de 28 ans. J’ai eu de très bons partenaires d’entraînement et je me sens très bien.»

Enfin, d’autres vedettes locales telles que Mathieu Germain, Kim Clavel ou Lexson Mathieu verront de l’action lors de ses galas pour lesquels, selon le promoteur Camille Estephan, les billets sont presque tous vendus.

Voyez le reportage de Nancy Audet dans la vidéo ci-dessus.