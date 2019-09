Bianca Andreescu, le rêve de l’époque

Grand maître d’œuvre du centre national d’entraînement à la fin des années 1980, Richard Legendre a vu la consécration d’un rêve quand il a aperçu Bianca Andreescu soulevant le trophée des Internationaux des États-Unis. Il ne tarit pas d’éloges sur le futur du tennis québécois et canadien.

«C’est extraordinaire. Ce sur quoi on travaillait à l’époque où je suis arrivé chez Tennis Canada au parc Jarry en 1988, le tournoi canadien, ce n’était pas une fin en soi, c’était un moyen de développer le tennis à travers le pays. Les profits étaient réinjectés dans le développement, a raconté Legendre, tout sourire mardi, tout juste avant son entrée à titre de bâtisseur du tennis au Panthéon des sports du Québec.»

«On rêvait que le niveau de jeu de nos athlètes augmenterait, a-t-il enchaîné. Maintenant, quand on regarde les classements mondiaux, Bianca [Andreescu] est cinquième, Félix [Auger-Aliassime] est 20e, et Denis [Shapovalov] est 34e. À cela on ajoute Milos [Raonic] et la jeune Leylah Fernandez qui pousse. C’est phénoménal. On n’aurait jamais pensé ça à l’époque où on a transformé le centre national.»

À LIRE AUSSI : Le secret de Bianca Andreescu

L’homme maintenant âgé de 66 ans qui a quitté Tennis Canada en 2001 a tenu à lever son chapeau à Eugène Lapierre et Louis Borfiga qui ont maintenu l’excellence. « L’encadrement et l’environnement sont importants avec les jeunes dans le sport. En ce moment, ils sont meilleurs que jamais », a-t-il lâché sans détour.

Le meilleur et le plus dur à venir

Quand il pense au premier titre majeur gagné par Andreescu il y a moins d’un mois à New York, Legendre estime que le meilleur est à venir avec l’étoile montante canadienne.

«Elle a tout pour devenir une très grande vedette. Elle livre des performances impressionnantes malgré son jeune âge. Elle montre un jeu diversifié et très complet, ce qui prend habituellement plus de temps à gagner en maturité. Elle n’est pas unidimensionnelle. C’est plus difficile à perfectionner», a analysé le champion de tennis junior de 1971 qui a ensuite évolué sur l’ATP de 1974 à 1979.

«C’était intéressant de l’entendre dire, avec son entraîneur Sylvain Bruneau, qu’il y a encore place à amélioration dans son jeu. À 19 ans, cinquième au monde, wow !, s’est-il exclamé. Et ils ont raison.»

La ligne quasi parfaite

Maintenant professeur associé en management du sport à HEC Montréal, Legendre a évidemment analysé le faux pas de l’équipe de gestion de la joueuse la semaine dernière. Une rare gaffe commise dans le giron de l’athlète torontoise s’entraînant à Montréal.

«Ils l’ont corrigé, ce qui veut dire qu’ils écoutent et comprennent la réalité. Outre ce faux pas, c’est la ligne parfaite», a souligné celui qui met maintenant son énorme bagage d’expérience du monde sportif au profit des étudiants de deuxième cycle. Une nouvelle tâche qu’il affectionne particulièrement pour transformer ses acquis en matière académique.

«Bianca est très bien entourée. Elle a une bonne tête sur les épaules. Elle est bien épaulée par ses parents et son entraîneur en qui j’ai entièrement confiance. On voit qu’elle veut aller plus loin et elle dit que ce n’est que le début. C’est vraiment très encourageant. L’avenir du tennis sera très excitant.»