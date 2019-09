Une étape à la fois pour Mathieu Joseph

Le Québécois du Lightning Mathieu Joseph disputera sa deuxième saison dans la LNH en 2019-2020 et il deviendra joueur autonome avec restriction l’été prochain si l’organisation floridienne ne renouvelle pas son contrat entre temps.

Tout en étant parfaitement conscient de cet enjeu, l’attaquant de 22 ans préfère prendre les choses une à la fois.

«J'essaie de ne pas trop y penser, a-t-il indiqué, lundi, en entrevue à "JiC". J'essaie de jouer ma "game", attaquer la saison, essayer d'atteindre mes objectifs personnels et aider l'équipe à gagner (...) Je vais essayer de contrôler ce que je peux contrôler et on verra à la fin de l'année.»

Parlant d’objectifs personnels, Joseph sait exactement ce qu’il veut améliorer dans son jeu au cours de la saison à venir.

«J'aimerais amener plus d'offensive (...) je pense que je vais avoir un plus grand rôle défensif aussi, le fait d'être bon en DN va être important», a expliqué celui 13 buts et autant d’aides en 70 matchs avec le Lightning en 2018-2019.

Heureux pour Point

La nouvelle de l’entente contractuelle survenue entre son coéquipier Brayden Point et l’organisation du Lightning a eu un fort effet dans le vestiaire de l’équipe, a révélé Joseph.

«On est vraiment tous contents qu'il soit là, a-t-il admis. On n'avait pas vraiment de mises à jour (...) c'est une bonne nouvelle pour l'organisation, les "fans", l'équipe. On a hâte de le voir.»

Estimant que le camp d’entraînement a été «intense», Joseph s’est dit «excité» à l’approche de la nouvelle saison.

