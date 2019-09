Les Canadiens de Montréal n’ont jamais été dans le coup face aux Maple Leafs de Toronto, lundi soir, s’inclinant 3-0 dans un match préparatoire au Centre Bell.

Et selon les dires de l’entraîneur-chef de l’équipe montréalaise, Claude Julien, les points positifs se sont faits rares pour le Tricolore.

«On n’a pas connu un gros match ce soir, a souligné Julien après la rencontre. J’ai trouvé que l’on n’a pas bien patiné. Quand on patine bien, les choses tombent en place. Ce soir, on n’a pas assez bien patiné, on n’a pas assez bien compétitionné. Le repli défensif n’était pas très bon. La transition n’était pas bonne.

«On a joué contre un club, plus ou moins, de la Ligue américaine. Vingt joueurs affamés qui ont travaillé fort tout le match, ce qui nous a causé des problèmes.»

Julien, tout comme certains partisans présents au Centre Bell, n’a pas du tout été impressionné par la performance de ses hommes.

«C’est une bonne petite leçon pour tout le monde, a confié l’entraîneur. Tu ne peux pas te préparer après deux périodes, il est trop tard. Une défaite, des fois, ça ramène tout le monde sur terre. On espère que ça va être le cas.

«[...] Du premier au dernier joueur, nous n’avons pas été très bons.»

Les Canadiens et les Maple Leafs se retrouveront mercredi, cette fois au ScotiaBank Arena

Voyez le point de presse de Claude Julien dans la vidéo ci-dessus.