Un premier revers pour le CH

Le Canadien de Montréal a baissé pavillon 3 à 0 contre une formation des Maple Leafs de Toronto qui n’était composée d’aucun joueur régulier de la Ligue nationale de hockey (LNH), lundi soir, au Centre Bell.

Il s’agissait d’un premier revers pour le Tricolore en cinq parties préparatoires. L’issue de la rencontre du jour s’est décidée en deuxième période, alors que les visiteurs ont touché la cible à deux occasions.

L’attaquant Yegor Korshkov a été le premier à ouvrir la marque. Le Russe de 23 ans a profité d’un avantage numérique pour déjouer le gardien Charlie Lindgren. Cinq minutes plus tard, Darren Archibald a doublé l’avance des Leafs, lui qui a sauté sur un généreux rebond. Sur ces deux réussites, le joueur de centre Nic Petan a obtenu des passes décisives.

Lors du dernier tiers, Korshkov a récidivé après avoir habilement subtilisé la rondelle au défenseur Brett Kulak.

Lindgren, qui se bat pour le poste de deuxième gardien derrière Carey Price, a repoussé 22 des 25 rondelles dirigées contre lui. De son côté, le gardien Michael Hutchinson a obtenu le blanchissage en réalisant 38 arrêts.

Les premières minutes de Karl Alzner

À l’inverse de l’équipe torontoise, le Tricolore a décidé d’habiller plusieurs réguliers de la campagne 2018-2019 lors de ce duel. En effet, l’entraîneur-chef Claude Julien a notamment fait appel à Max Domi, Jonathan Drouin, Jesperi Kotkaniemi et Jeff Petry. Ces éléments n’ont cependant pas représenté une réelle menace.

Il s’agissait également d’un premier match préparatoire pour le défenseur Karl Alzner, qui a été utilisé pour plus d’une quinzaine de minutes. Ce dernier s’était blessé lors des premières journées d’activités du camp d’entraînement. L’arrière de 31 ans tente de retrouver sa place dans la LNH, lui qui a disputé 34 matchs avec le Rocket de Laval dans la Ligue américaine de hockey en 2018-2019. Il a complété l’affrontement contre les Leafs avec un différentiel neutre et trois tirs au but.

Alzner aura peut-être l’occasion de se faire valoir mercredi soir, alors que le Canadien et les Maple Leafs remettront ça, mais cette fois dans la Ville Reine. Le Bleu-Blanc-Rouge compètera ensuite son calendrier préparatoire en recevant les Sénateurs d’Ottawa, samedi soir, dans la métropole québécoise.