«Tu n’as pas le droit de toucher à un gardien»

Le nombre de gardiens victimes de commotions cérébrales augmente à un rythme effréné dans la Ligue nationale de hockey. Les hautes instances de la LNH doivent maintenant s'interroger à savoir si leur priorité est de favoriser l’offensive ou de protéger leurs gardiens.

Au cours de la saison 2016-2017, deux gardiens ont raté un total de 15 rencontres. Depuis deux saisons, ce sont 15 gardiens qui ont manqué un inquiétant total de 276 matchs en raison de commotions cérébrales.

«Tu ne peux pas laisser ça passer!», a souligné le journaliste de la chaîne TVA Sports Renaud Lavoie lors de l'émission JiC, lundi.

«Les gardiens de but n’ont aucune protection, continue Lavoie. À moins qu’ils décident de ne pas faire leur travail, soit d’arrêter la rondelle et de se concentrer sur qui s’en vient. À ce moment-là, je peux vous garantir que la rondelle va se retrouver derrière les gardiens de but. Oui ils vont éviter une blessure, mais ils n’auront pas fait leur travail.»

Dans le match préparatoire contre les Sénateurs d'Ottawa samedi dernier, c’est le nouvel adjoint de Carey Price, Keith Kinkaid, qui a été la dernière victime de ce fléau. Positionné dans son demi-cercle, le gardien s’est vu asséner un coup de coude vicieux de la part du jeune attaquant des «Sens» Drake Batherson. Kinkaid a été «très chanceux» et n’a pas été blessé sur le jeu. Les conséquences auraient pu être bien pires.

Selon Jean-Charles Lajoie, le travail des arbitres est impardonnable puisque «c'est un match pré-saison, là où on se doit d'être intraitable.»

C’est pendant ces matchs préparatoires que seront instaurés les standards en lien avec l’obstruction envers les gardiens pour la nouvelle saison qui commencera le 2 octobre prochain.

Deux défenseurs sous la loupe chez le CH

Deux défenseurs aux antipodes de leur carrière, Karl Alzner et Jeff Petry, seront à surveiller d’ici la fin du camp d’entraînement alors que l'un se bat pour un poste dans la formation régulière tandis que l’autre a été le meilleur des siens jusqu'à présent.

Ayant passé la dernière saison avec le Rocket de Laval, Alzner est de retour en santé et tente de convaincre l’état-major des Canadiens qu'il a sa place avec le Bleu-Blanc-Rouge. Ayant été utilisé sur la troisième paire jusqu’à maintenant, Alzner doit saisir l’opportunité qui lui est offerte d’être jumelé le jeune Cale Fleury pour espérer rester dans la grande ligue. Les deux joueurs d'arrière pourraient même former «une troisième paire potentielle d’une équipe de la Ligue nationale», selon l'animateur.

De son côté, Petry reprend là où il avait laissé en avril dernier, étant même «le meilleur défenseur de ce camp d’entraînement», selon Lajoie. Le joueur de 31 ans a bien paru lors du calendrier préparatoire, prouvant ainsi qu’il est un leader important pour la jeune formation montréalaise.

